Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Αιγύπτου, εξέφρασαν την έντονη καταδίκη τους, για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς που επιβάλλονται στην ελευθερία λατρείας μουσουλμάνων και χριστιανών, στην Ιερουσαλήμ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών, εξήγησαν ότι οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί που επιβάλλει το Ισραήλ στην ελευθερία λατρείας των Μουσουλμάνων και των Χριστιανών στην Ιερουσαλήμ περιλαμβάνουν την παρεμπόδιση της πρόσβασης των Μουσουλμάνων πιστών στο Τζαμί Αλ-Άκσα/Χαράμ αλ-Σαρίφ και την παρεμπόδιση του Λατίνου Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ και της Κουστοδίας των Αγίων Τόπων στην Εκκλησία του Πανάγιου Τάφου, για να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Spanish PM #Pedro_Sánchez: Netanyahu has prevented Catholics from celebrating Palm Sunday in Jerusalem’s Holy Places. Without any explanation. Without reasons or motives. From the Government of Spain, we condemn this unjustified attack on religious freedom and demand that… pic.twitter.com/gnc8qMMbdJ — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 29, 2026



Οι υπουργοί απέρριψαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του ιστορικού και νομικού καθεστώτος των ιερών τόπων της πόλης, τονίζοντας ότι τα μέτρα αυτά συνιστούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης, στους χώρους λατρείας.

Επιπλέον, υπογράμμισαν ότι το συνεχιζόμενο κλείσιμο των πυλών του Τεμένους Αλ-Άκσα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, προκαλεί συνθήκες κλιμάκωσης και πλήττει την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του Βακφ της Ιερουσαλήμ, που υπάγεται στην Ιορδανία, ως της μοναδικής αρμόδιας Αρχής για τη διαχείριση του Χαράμ αλ-Σαρίφ. Τέλος, οι υπουργοί κάλεσαν το Ισραήλ να άρει άμεσα τους περιορισμούς, να ανοίξει την πρόσβαση στους ιερούς χώρους και να σεβαστεί το ισχύον καθεστώς, ενώ απηύθυναν έκκληση και προς τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για τον τερματισμό των παραβιάσεων.