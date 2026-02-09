Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, έκανε έκκληση για την απελευθέρωση του πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης και επικριτή της Κίνας, Τζίμι Λάι, ο οποίος καταδικάστηκε από δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ σε 20 χρόνια κάθειρξη για αθέμιτη σύμπραξη με ξένες δυνάμεις και υποκίνηση σε εξέγερση μέσω του Τύπου.

Ο 78χρονος Λάι, ο οποίος είναι Βρετανός πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες εις βάρος του και υποστήριξε στο δικαστήριο ότι είναι «πολιτικός κρατούμενος» και διώκεται από το Πεκίνο.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Χονγκ Κονγκ», πρόσθεσε η Κούπερ, υποσχόμενη να «λάβει περαιτέρω μέτρα χωρίς καθυστέρηση».

Η ποινή, που του επιβλήθηκε παρά τις πιέσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι η πιο σκληρή που έχει επιβληθεί ποτέ βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας, τον οποίο επέβαλε η Κίνα το 2020 μετά τις διαμαρτυρίες υπέρ της δημοκρατίας, μερικές από τις οποίες έγιναν βίαιες.

Έκκληση για άμεση απελευθέρωση του Λάι έκανε και η ΕΕ. «Η πολιτικά υποκινούμενη δίωξη του Τζίμι Λάι και των πρώην στελεχών και δημοσιογράφων της εφημερίδας Apple Daily, που πλέον έχει αναστείλει την έκδοσή της, αμαυρώνουν τη φήμη του Χονγκ Κονγκ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

«Η ΕΕ κάνει έκκληση στις Αρχές του Χονγκ Κονγκ να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στην Ελευθερία του Τύπου και να σταματήσουν να διώκουν δημοσιογράφους», αναφέρει.

Από την πλευρά της, η ιαπωνική κυβέρνηση ανησυχεί έντονα για τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχει η 20ετής φυλάκισή του στην Ελευθερία του Λόγου στο Χονγκ Κονγκ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινόρου Κιχάρα.

«Του άξιζε να τιμωρηθεί αυστηρά με βάση τον νόμο», ήταν η σημερινή αντίδραση εκπροσώπου του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. Στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης του Τύπου, ο εκπρόσωπος Λιν Σιάν δήλωσε ότι τα δικαστικά όργανα του Χονγκ Κονγκ έκαναν το χρέος τους και πρόσθεσε ότι η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας στηρίζει σθεναρά το Χονγκ Κονγκ για την περιφρούρηση της Εθνικής Ασφαλείας σύμφωνα με τον νόμο.

Το επίσημο πρακτορείο της Κίνας, Xinhua, σχολίασε ότι η ετυμηγορία λειτουργεί ως «αυστηρή προειδοποίηση» πως όποιος θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του Χονγκ Κονγκ θα αντιμετωπίζει «αυστηρή τιμωρία» από τον νόμο.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση και του επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, του Τζον Λι, ο οποίος χαρακτήρισε «βαθιά ικανοποιητική» την ποινή.

«Τα εγκλήματα του Τζίμι Λάι είναι αποτρόπαια και εξαιρετικά σοβαρά. Η αυστηρή ποινή φυλάκισης 20 ετών που του επιβλήθηκε καταδεικνύει τη δύναμη του κράτους δικαίου, υποστηρίζει τη δικαιοσύνη και είναι βαθιά ικανοποιητική», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.