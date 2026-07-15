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Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στη βορειοανατολική Ιαπωνία, στην προσπάθειά τους να αιχμαλωτίσουν μια ασιατική μαύρη αρκούδα που έχει εξελιχθεί σε… κατά συρροή «διαρρήκτη» σπιτιών και καταστημάτων.
Το ζώο, που κρύβεται πίσω από τουλάχιστον 14 εισβολές τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην πόλη Σιζουκουίσι, έχει αναπτύξει μια ακραία οικειότητα με τους ανθρώπους και μια ιδιαίτερη αδυναμία στα γλυκά.
Από την κουζίνα ενός 87χρονου μέχρι ένα παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο, ο τετράποδος επισκέπτης λεηλατεί ψυγεία κλέβοντας ντόνατς, μπισκότα και ζάχαρη, αναγκάζοντας τους κατοίκους να επιστρατεύσουν από ηλεκτρικούς φράχτες μέχρι… ιαπωνική μουστάρδα.
Πρόσωπο με πρόσωπο με το άγριο ζώο στην κουζίνα
Η πιο πρόσφατη και εισβολή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου, όταν Ο 87χρονος Μιτσούο Ματσουμπάρα άκουσε έναν περίεργο θόρυβο να έρχεται από το εσωτερικό του σπιτιού του.
Όταν πήγε στην κουζίνα για να ελέγξει τι συμβαίνει, βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τη μεγάλη μαύρη αρκούδα, η οποία είχε ανοίξει το ψυγείο και πετούσε τρόφιμα στο πάτωμα.
Η σύζυγός του κάλεσε έντρομη την αστυνομία, όμως το ζώο κατάφερε να διαφύγει.
Σε ένα άλλο εξίσου σοβαρό περιστατικό, ένας ιδιοκτήτης επέστρεψε στο σπίτι του και βρήκε την αρκούδα δίπλα στο δωμάτιο όπου κοιμόταν ο ηλικιωμένος πατέρας του. Όταν προσπάθησε να τη διώξει χτυπώντας μια πόρτα, το ζώο βγήκε αλλά επιχείρησε αμέσως να ξαναμπεί. Ο άνδρας αναγκάστηκε να παλέψει επί 30 δευτερόλεπτα κρατώντας με τη βία κλειστή τη συρόμενη πόρτα, την ώρα που η αρκούδα, όρθια στα πίσω πόδια της και με ύψος 1,5 μέτρο, πίεζε για να εισβάλει ξανά.
Μια αρκούδα με… αδυναμία στα γλυκά
Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση στους ειδικούς είναι η συγκεκριμένη διατροφική προτίμηση του ζώου, η οποία το οδηγεί ξανά και ξανά στα ίδια σημεία. Η αρκούδα φαίνεται να έχει αναπτύξει έντονο εθισμό στη ζάχαρη:
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Σε ένα σπίτι εισέβαλε 5 φορές, καταναλώνοντας αποκλειστικά μπισκότα, ζάχαρη και καριντό (παραδοσιακό ιαπωνικό γλύκισμα από τηγανητή ζύμη με ζάχαρη).
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Την Κυριακή έκανε «ντου» σε παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο, ανοίγοντας το ψυγείο και αρπάζοντας ντόνατς.
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Σε αγρόκτημα της περιοχής μπήκε 4 φορές για να φάει τις ζωοτροφές των βοοειδών.
Προκειμένου να σώσει την περιουσία του, ο αγρότης άρχισε να ψεκάζει τις εισόδους με ένα αυτοσχέδιο απωθητικό μείγμα που περιέχει καυτερή ιαπωνική μουστάρδα, ελπίζοντας ότι η έντονη μυρωδιά θα κρατήσει το ζώο μακριά.
Παγίδες, ηλεκτρικοί φράχτες και η γνώμη των ειδικών
Η συστηματική δράση της αρκούδας έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τη νομαρχία Ιβάτε. Οι αρχές έχουν τοποθετήσει ειδικές παγίδες-κλουβιά σε στρατηγικά σημεία, έχουν υψώσει ηλεκτρικούς φράχτες γύρω από σπίτια που έχουν στοχοποιηθεί επανειλημμένα, ενώ περιπολίες χτενίζουν τις γειτονιές προειδοποιώντας τους κατοίκους.
Ο Σίχο Τσίντα, ειδικός σε θέματα άγριας ζωής στο Τμήμα Προστασίας της Φύσης της νομαρχίας, εξήγησε τη σοβαρότητα της κατάστασης:
«Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο για μια αρκούδα να εισέρχεται στο ίδιο μέρος τόσες πολλές φορές. Είναι πιθανό να πρόκειται για το ίδιο ζώο, γι’ αυτό θέλουμε να το πιάσουμε το συντομότερο δυνατό».
Γιατί οι αρκούδες στην Ιαπωνία έγιναν πιο επιθετικές
Η Ιαπωνία καταγράφει τα τελευταία χρόνια θλιβερά ρεκόρ επιθέσεων και θανάτων από αρκούδες. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο και συνδέεται με τη δημογραφική κατάρρευση της χώρας.
Η δραματική μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές έχει αφήσει ελεύθερο πεδίο στα άγρια ζώα με τις αρκούδες πλέον να φαίνεται ότι έχουν χάσει τον φυσικό τους φόβο και πλέον αντιμετωπίζουν τους οικισμούς ως προέκταση του βιότοπού τους.