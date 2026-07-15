Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στη βορειοανατολική Ιαπωνία, στην προσπάθειά τους να αιχμαλωτίσουν μια ασιατική μαύρη αρκούδα που έχει εξελιχθεί σε… κατά συρροή «διαρρήκτη» σπιτιών και καταστημάτων.

Το ζώο, που κρύβεται πίσω από τουλάχιστον 14 εισβολές τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην πόλη Σιζουκουίσι, έχει αναπτύξει μια ακραία οικειότητα με τους ανθρώπους και μια ιδιαίτερη αδυναμία στα γλυκά.

Από την κουζίνα ενός 87χρονου μέχρι ένα παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο, ο τετράποδος επισκέπτης λεηλατεί ψυγεία κλέβοντας ντόνατς, μπισκότα και ζάχαρη, αναγκάζοντας τους κατοίκους να επιστρατεύσουν από ηλεκτρικούς φράχτες μέχρι… ιαπωνική μουστάρδα.