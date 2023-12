Το καταδρομικό USS Gravely του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέρριψε χθες Σάββατο δύο πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

@CENTCOM has claimed that USS GRAVELY shot down two anti-ship ballistic missiles while responding to Houthi attack on merchant vessel.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

They responded to the container ship MAERSK HANGZHOU’s distress calls of being struck by a missile while transiting the Southern Red Sea. pic.twitter.com/eFAaae3nBU

— News Print (@News_Print_Info) December 31, 2023