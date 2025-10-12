Το Μontello είναι ένα αρχαίο δάσος στην Ιταλία με χιλιετή ιστορία. Στους πρόποδες των Βενετσιάνικων Προάλπεων και κοντά στον ποταμό Πιάβε, αποτελούσε για χρόνια πηγή ξυλείας για τους Βενετσιάνους Δόγηδες και ως εκ τούτου προστατεύεται αυστηρά.

Σήμερα, είναι ένα φυσικό καταφύγιο και, ανάμεσα σε βελανιδιές, καστανιές και μαύρες ακρίδες, φιλοξενεί την ταβέρνα «ai Pioppi», το πρώτο πάρκο ψυχαγωγίας που κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου στο χέρι, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά και τροφοδοτούμενο από «ανθρώπινη ενέργεια». Δηλαδή δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Ανάμεσα σε αυτά τα ξέφωτα, ο παππούς Μπρούνο, γεννημένος το 1937, άνοιξε την ταβέρνα το 1969. Ξεκίνησε αρχικά ως ένας ελαιώνας με λεύκες, μερικά τραπέζια, λουκάνικα και κρασί.

«Η ιδέα γεννήθηκε εκείνα τα χρόνια, όταν σκέφτηκα να φτιάξω την πρώτη κούνια για τα παιδιά που περνούσαν από εδώ με τις οικογένειές τους», λέει ο Μπρούνο, φορώντας ένα καπέλο και ένα μπλε παλτό εργαστηρίου, καθισμένος πίσω από τον πάγκο της ταβέρνας του.

«Έτσι πήγα στον τοπικό σιδηρουργό και τον ρώτησα αν μπορούσε να συγκολλήσει τα άγκιστρα για την κούνια. Αλλά μου απάντησε ότι δεν είχε χρόνο για αυτές τις ανοησίες και ότι, αν ήθελα, θα έπρεπε να αρκεστώ σε μια μηχανή συγκόλλησης», προθέτει.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο παππούς Μπρούνο ανέπτυξε μια τεχνογνωσία για τις σιδερένιες κατασκευές και, ως αυτοδίδακτος καλλιτέχνης, άρχισε να μελετά και να κατασκευάζει τα πρώτα του απλά παιχνίδια, πολλά από τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν και σήμερα.

Συνολικά, υπάρχουν περίπου 50 δραστηριότητες, όπως κούνιες, τσουλήθρες, τραμπολίνο, ρόδες και τρενάκια του λούνα παρκ. Όλα κινούνται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Έτσι λοιπόν γεννήθηκαν ο «Άνθρωπος του Βιτρούβιου», το εκκρεμές, το ποδήλατο του θανάτου, το έλκηθρο και η τσουλήθρα των 40 μέτρων. Πολλά, προφανώς, απευθύνονταν σε ενήλικες. Αλλά εδώ όλοι τα δοκιμάζουν τουλάχιστον μία φορά.

«Οι ιδέες μου έρχονται έτσι. Βλέπω μια πέτρα που κυλάει, ένα φύλλο που πέφτει, και από εκεί μου έρχεται η ιδέα για ένα νέο παιχνίδι, ένα νέο αξιοθέατο, εμπνευσμένο από τη φύση.

Όλα τα παιχνίδια δοκιμάζονται φυσικά για την ασφάλειά τους από έναν μηχανικό που μελετά τα σχέδια.

Ο Μπρούνο τα έχει όλα κατά νου. «Δεν έχει συμβεί ποτέ τίποτα σοβαρό», τονίζει. Αυτό συμβαίνει επίσης επειδή υπάρχουν μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Πολλά αξιοθέατα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο υπό την επίβλεψη ειδικών χειριστών, όπως η τσουλήθρα, η οποία αγγίζει ταχύτητες άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα. Αλλά και το τελευταίο αξιοθέατο, που βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή, ο καταπέλτης. Εδώ, ο Μπρούνο ήθελε να αναδημιουργήσει την επιτάχυνση που νιώθεις μόνο όταν ταξιδεύεις με τζετ.

Το αγαπημένο παιχνίδι του εφευρέτη; «Όλα», φυσικά. «Βλέπω ότι είναι όλα δημοφιλή. Κανένα δεν παραλείπεται», λέει. Η τιμή ενός… ταξιδιού στο «Ai Pioppi»; Όλα είναι δωρεάν, αρκεί να αγοράζονται φαγητό και ποτά επί τόπου.