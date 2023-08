Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν από σήμερα το πρωί τη νότια Σουηδία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί ένα τρένο και πολλοί δρόμοι να πλημμυρίσουν, την ώρα που αξιωματούχοι στη χώρα αλλά και στη Νορβηγία προειδοποιούσαν ότι αυτή ίσως να αποδειχθεί η πιο ακραία βροχόπτωση στην περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Οι Σουηδοί και οι Νορβηγοί μετεωρολόγοι έχουν σημάνει «κόκκινο συναγερμό» για πολλές ημέρες αυτήν την εβδομάδα και λένε ότι οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο μπορεί να δεχτούν ποσότητα βροχής ενός μήνα μέσα σε 24 ώρες. Προειδοποιούν επίσης ότι μπορεί να σημειωθούν οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 25 ετών στη Νορβηγία ή ακόμη και των τελευταίων 50 ετών στη Σουηδία.

Ένα τρένο με περισσότερους από 100 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην ανατολική Σουηδία καθώς το νερό της βροχής παρέσυρε εν μέρει ένα ανάχωμα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων διακόπηκε σε κάποιες περιοχές η ηλεκτροδότηση. Προβλήματα παρουσιάστηκαν στα δρομολόγια πολλών φεριμπότ στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα, αλλά και σε αεροπορικές πτήσεις. Στη Νορβηγία ακυρώθηκαν σιδηροδρομικά δρομολόγια και αναβλήθηκαν ποδοσφαιρικοί αγώνες.

Το χαμηλό βαρομετρικό ονομάστηκε «Χανς» από το Νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, εξηγώντας ότι η ονοματοδοσία των καιρικών συστημάτων καθιστά ευκολότερο να τραβήξουν οι μετεωρολόγοι την προσοχή του κοινού.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες στις πληγείσες περιοχές να μην πλησιάζουν σε ποταμούς και απότομες πλαγιές και να μετακινούνται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για καταστροφές σε περιουσίες, αφού η βροχή θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Σφοδρή βροχόπτωση σημειώνεται και στη γειτονική Δανία, όπου το επίπεδο του συναγερμού ανέβηκε στο «κίτρινο». Στη Φινλανδία οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι καταιγίδες θα πλήξουν τη χώρα αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε είπε ότι αναμένει τα ακραία καιρικά φαινόμενα να γίνονται ολοένα και πιο συχνά. «Είναι το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής» είπε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση NRK.