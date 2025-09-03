Μετά την πλήρη αποτυχία της διαμεσολαβητικής αποστολής του ΓΓ Θρησκευμάτων, Γιώργου Καλατζή, στην Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, αλλά και την αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να πείσει τον Αρχιεπίσκοπο και Ηγούμενο Δαμιανό να εγκαταλείψει τη Μονή και να επιστρέψει πάραυτα στην Αθήνα, οι αιγυπτιακές αρχές κάνοντας χρήση του δικαιώματός τους επενέβησαν.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από το πεδίο, συλλαμβάνονται όσοι βιαιοπράγησαν κατά ιερομονάχων ή άλλων πολιτών την τελευταία εβδομάδα, που η Μονή βιώνει συγκρουσιακές καταστάσεις.

Ο Ηγούμενος Δαμιανός είχε συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση να εγκαταλείψει τη Μονή και να αφήσει τις εξελίξεις να κυλήσουν μόνες τους, μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης της Μονής, προκειμένου να επιλεγεί νέος Ηγούμενος.

Ο υπερήλικας Δαμιανός, ωστόσο, αν και αρχικά δεσμεύθηκε, άλλαξε στάση την τελευταία στιγμή, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχε προσωπικά δώσει στον ειδικό απεσταλμένο της ελληνικής κυβέρνησης.

Έκτοτε, η Αθήνα διατηρεί αποστάσεις από τον υπερήλικα Αρχιεπίσκοπο.