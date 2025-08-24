Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κερέταρο, στο κεντρικό Μεξικό, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσαν χθες, Σάββατο 23 Αυγούστου, οι τοπικές αρχές. Τα δυο θύματα «παρασύρθηκαν από νερά», εξήγησαν.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα προχθές, Παρασκευή (τοπική ώρα), εντοπίστηκαν δύο άψυχα σώματα σε περιοχή που πλήττεται από την κακοκαιρία, ανέφερε η πολιτική προστασία.

A video recorded about an hour ago shows heavy rains turning the streets of the Peñuelas neighborhood into rivers, sweeping away vehicles and causing serious property damage. 📍 Peñuelas, Querétaro, Mexico pic.twitter.com/XmH94Z9Skp — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 23, 2025

Η Κερέταρο, πρωτεύουσα της ομώνυμης μεξικανικής πολιτείας, γνωστή για την αποικιακή αρχιτεκτονική της, συνέχιζε χθες να πλήττεται από ισχυρές βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν ζημιές και ώθησαν τις ομοσπονδιακές αρχές να ενεργοποιήσουν σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και να κινητοποιήσουν τις ένοπλες δυνάμεις.

Στο Μεξικό, το διεθνές αεροδρόμιο Μπενίτο Χουάρες, από τα πλέον πολυσύχναστα στη Λατινική Αμερική, διέκοψε για κάποιες ώρες τη λειτουργία του, εξαιτίας της μείωσης της ορατότητας.

🌊 Cuernavaca, Mexico: The Matute concert had to be cancelled. Heavy rains on Friday night flooded the stage at the Palenque de Cuernavaca. The band played for 45 minutes, but the show was called off due to safety risks. pic.twitter.com/dpX1iFZ3aF — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 23, 2025

Στα μέσα Αυγούστου είχε πλημμυρίσει το αεροδρόμιο και τα περίχωρά του, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι πτήσεις για αρκετές ώρες και να προκληθούν ζημιές.

Αυτή η χρονιά είναι ιδιαίτερα βροχερή στο Μεξικό, ιδίως στην πρωτεύουσα. Τον Ιούνιο καταγράφτηκαν η μεγαλύτερη βροχόπτωση από το 1985, σύμφωνα με την εθνική επιτροπή υδάτινων πόρων (CONAGUA).

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα πιο συχνά και πιο σφοδρά σε όλο τον κόσμο.

22.08.2025#Mexico

Flooding was recorded in northern Queretaro due to heavy rains, causing the Peñuelas sewer system to overflow its banks. Water flooded several roads and washed away vehicles. Two people died after being swept away by strong currents. pic.twitter.com/XL5fraeFfc — Climate Review (@ClimateRe50366) August 23, 2025