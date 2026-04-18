Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να επιβιβαστεί σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και να κατασχέσει εμπορικά πλοία που βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σε στάδιο προετοιμασιών ο αμερικανικός Στρατός

O αμερικανικός Στρατός, υπογραμμίζει, βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασιών για απόβαση και πιθανόν κατάληψη πλοίων που συνδέονται με το Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, οι ΗΠΑ επεκτείνουν την εκστρατεία τους σε ολόκληρο τον κόσμο και θα στοχεύσουν πλοία που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο εκτός του Περσικού Κόλπου, καθώς και σκάφη που μεταφέρουν όπλα, τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την Τεχεράνη.

Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή (17/4), ότι συνεχίζεται με την ίδια ένταση ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία, αν και είχε ανακοινώσει το άνοιγμα και το ελεύθερο πέρασμα όλων των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, επανέφερε τους περιορισμούς.

Οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη αποσκοπεί στο να αναγκάσει το καθεστώς να ανοίξει εκ νέου τα Στενά και να κάνει παραχωρήσεις όσον αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να παραδώσει τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ, αν και το Ιράν έχει απορρίψει αυτόν τον ισχυρισμό. Επίσης, διακυβεύεται το πόσο καιρό το Ιράν θα συμφωνήσει να παραιτηθεί από τον εμπλουτισμό ουρανίου και αν η Τεχεράνη θα λάβει δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμευμένα κεφάλαια από ξένες χώρες ως μέρος μιας συμφωνίας.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναγκάσει 23 πλοία που προσπάθησαν να αποπλεύσουν από ιρανικά λιμάνια να επιστρέψουν, στο πλαίσιο ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Η επέκταση της εκστρατείας θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο πλοίων που συνδέονται με το Ιράν σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πλοίων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και τα οποία ήδη πλέουν εκτός του Περσικού Κόλπου, καθώς και πλοίων που μεταφέρουν όπλα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το ιρανικό καθεστώς.

Economic Fury: Η νέα επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν

«Οι ΗΠΑ θα καταδιώκουν ενεργά κάθε πλοίο υπό ιρανική σημαία ή κάθε πλοίο που επιχειρεί να παράσχει υλική υποστήριξη στο Ιράν», δήλωσε την Πέμπτη ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου.

«Αυτό περιλαμβάνει τα πλοία του «σκοτεινού στόλου» που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο. Όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, τα πλοία του «σκοτεινού στόλου» είναι εκείνα τα παράνομα ή αθέμιτα πλοία που παρακάμπτουν τους διεθνείς κανονισμούς, τις κυρώσεις ή τις ασφαλιστικές απαιτήσεις».

Η κίνηση αυτή, η οποία, σύμφωνα με τον Κέιν, θα υλοποιηθεί εν μέρει από την Αμερικανική Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού, θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση της εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, την οποία αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν ονομάσει Economic Fury.

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αισιόδοξος ότι ο ναυτικός αποκλεισμός, σε συνδυασμό με τα μέτρα που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του Economic Fury, θα συμβάλει στη διευκόλυνση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι στο Journal.

Η πίεση για ενίσχυση της οικονομικής πίεσης έρχεται καθώς η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών πρόκειται να λήξει την επόμενη εβδομάδα. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν έληξαν χωρίς σημαντική πρόοδο, και δεν έχει ακόμη οριστεί νέος γύρος διαπραγματεύσεων.

Μέτρα και από τις δυο πλευρές εν όψει ενδεχόμενης επανάληψης εχθροπραξιών

Και οι δύο πλευρές έχουν λάβει μέτρα εν όψει ενδεχόμενης επανάληψης των εχθροπραξιών, αν και καμία από τις δύο δεν φαίνεται πρόθυμη να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Το Ιράν διαθέτει χιλιάδες πυραύλους μεσαίου και μικρού βεληνεκούς και ανασύρει τους εκτοξευτές από υπόγειους χώρους αποθήκευσης. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας έχει υποστεί σοβαρές βομβαρδιστικές επιθέσεις, γεγονός που θα εμποδίσει το Ιράν να κατασκευάσει γρήγορα περισσότερους πυραύλους

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε «μέγιστη ετοιμότητα» για να ξαναρχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν αποτύχουν οι συνομιλίες.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν φαίνονται πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν χερσαίες δυνάμεις, μια επιλογή που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες στις ΗΠΑ και που είναι αντιδημοφιλής στο μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού κοινού.

Και ενώ ο Χέγκσεθ τόνισε ότι η επίθεση στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή, μια τέτοια κίνηση θα ενείχε επίσης σημαντικό κίνδυνο, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει την Τεχεράνη σε αντίποινα κατά των ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες αραβικές χώρες που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της οικονομικής πίεσης, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επέκταση της λίστας κυρώσεων σε πλοία, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το παράνομο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που φέρονται να ελέγχονται από τον επιχειρηματία Μοχάμαντ Χοσεΐν Σαμχανί, γιο του Αλί Σαμχανί, πρώην συμβούλου ασφαλείας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, οι αμερικανικές Aρχές δηλώνουν αποφασισμένες να κινηθούν νομικά εναντίον όσων εμπλέκονται στην αγορά ή πώληση πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις.