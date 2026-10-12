Το ζήτημα της παράτυπης συμφωνίας μεταξύ της Άγκυρας και του ψευδοκράτους, για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, πρόκειται να φέρει στο τραπέζι των Ευρωπαίων ομολόγων του ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Ο κ. Κόμπος θα δώσει το «παρών» στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο.

Η ατζέντα των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών

Πέραν των κυπριακών ενστάσεων, στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης δεσπόζουν η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα, καθώς και η έξαρση των υβριδικών απειλών της Μόσχας που στρέφονται κατά κρατών-μελών της ΕΕ. Παράλληλα, οι υπουργοί θα προχωρήσουν σε ανταλλαγή απόψεων για τις εύθραυστες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σαφής παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

Η Λευκωσία έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το παράτυπο μνημόνιο συναντίληψης που υπεγράφη ανάμεσα στην Τουρκία και την αποσχιστική οντότητα των κατεχομένων.

Σε δηλώσεις του κατά την προσέλευση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά κατάφορη καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου, προσβάλλοντας ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στη διαρκή τακτική αμφισβήτησης που ακολουθεί η γείτονας χώρα.

Εκατοντάδες παραβιάσεις σε αέρα και θάλασσα

Ενδεικτικά της τουρκικής στάσης είναι τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κύπριος ΥΠΕΞ, σύμφωνα με τα οποία, μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, καταγράφηκαν και καταγγέλθηκαν στον ΟΗΕ 659 παραβιάσεις του κυπριακού εναέριου χώρου, καθώς και αυθαίρετες κινήσεις εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Δημοκρατίας.

Στο «ναδίρ» η ευθυγράμμιση της Άγκυρας με την ΕΕ

Ο κ. Κόμπος επεσήμανε ότι αυτή η προκλητική συμπεριφορά καθρεφτίζεται και στη μηδαμινή συμμόρφωση της Τουρκίας με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, η οποία διαμορφώνεται στο πενιχρό 4%, ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό για χώρα που διατηρεί καθεστώς υποψήφιου προς ένταξη μέλους.

Καταλήγοντας, ο Κύπριος υπουργός κάλεσε την Άγκυρα να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή της προοπτική αποτελεί ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσει με υπευθυνότητα και όχι δεδομένο κεκτημένο.

Πηγή: ΡΙΚ