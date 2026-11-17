Όταν κάποιος ξεχνούσε κάτι στη δουλειά, η Μάντισον Χουάνγκ τον αποκαλούσε «χρυσόψαρο», σύμφωνα με εργαζομένους της Nvidia που μίλησαν στη Wall Street Journal. Συνεργάτες της περιγράφουν την 35χρονη κόρη του συνιδρυτή της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, ως στέλεχος που αντιδρούσε έντονα στην κριτική, ενώ η ίδια δεν δίσταζε να προσβάλλει συναδέλφους της.

Η Μάντισον Χουάνγκ είναι ανώτερη διευθύντρια μάρκετινγκ προϊόντων στη Nvidia. Νυν και πρώην εργαζόμενοι που μίλησαν στους New York Times υποστηρίζουν ότι η συμπεριφορά της συνέβαλε στην απόφαση τουλάχιστον 12 στελεχών να φύγουν από την εταιρεία. Περιγράφουν φωνές σε συσκέψεις και εκδηλώσεις, με αποδέκτες όχι μόνο υφισταμένους της αλλά και προϊσταμένους της, ακόμη και τον αδελφό της, Σπένσερ, που εργάζεται στο τμήμα ρομποτικής.

Δύο άνθρωποι που γνώριζαν ένα από τα περιστατικά περιέγραψαν στην εφημερίδα τι συνέβη πέρυσι σε τηλεδιάσκεψη της ομάδας μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τη μαρτυρία τους, ένας αντιπρόεδρος της εταιρείας υπέστη κρίση πανικού όταν η Χουάνγκ άρχισε να φωνάζει και χρειάστηκε να αποχωρήσει από την κλήση. Ορισμένα ανώτερα στελέχη είπαν ότι απέφευγαν να διαφωνήσουν μαζί της επειδή ήταν κόρη του επικεφαλής τους.

Η κόρη πίσω από τη δημόσια εικόνα του πατέρα

Η Μάντισον είχε επίσης λόγο στο πώς παρουσιαζόταν ο πατέρας της στο κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο «Toy Jensen», μια ψηφιακή φιγούρα που έμοιαζε με τον Τζένσεν Χουάνγκ. Σύμφωνα με τους New York Times, η ίδια ενθάρρυνε την ομάδα επικοινωνίας να χρησιμοποιεί συχνότερα τον χαρακτήρα. Τον έβλεπαν οι νεοπροσληφθέντες στο βίντεο υποδοχής τους, οι σύνεδροι στις παρουσιάσεις της Nvidia, ακόμη και οι πελάτες πάνω σε ένα πουλόβερ που πωλούνταν προς 178 δολάρια.

Πέρα από το μάρκετινγκ, η Χουάνγκ είχε άποψη και για τις επενδύσεις της εταιρείας. Τέσσερις εργαζόμενοι δήλωσαν στους New York Times ότι είχε διαφωνήσει επανειλημμένα με την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, μεταξύ άλλων για επενδύσεις σε εταιρείες ρομποτικής. Μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη διοίκηση, η Κρες ανέλαβε προσωρινά επικεφαλής της Nvidia.