Επιμέλεια: Γ.Κ.

Μία έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Verstka, υποστηρίζει ότι Ρώσοι στρατιώτες που δεν υπακούουν στις διαταγές ανωτέρων τους εκτελούνται, βασανίζονται ή αναγκάζονται να συμμετάσχουν σε αποστολές αυτοκτονίας.

Η έρευνα επικαλείται αναφορές για ειδικές μονάδες που αναπτύσσονται στις ρωσικές γραμμές με σκοπό να αποτρέπουν την όποια υποχώρηση, σκοτώνοντας στρατιώτες που προσπαθούν να διαφύγουν.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι διοικητές έχουν διατάξει «εκτελεστές» και ανοίγουν πυρ εναντίον όσων αρνούνται να πολεμήσουν, πετώντας αργότερα τα πτώματά σε ρηχούς τάφους ή ποτάμια και καταχωρώντας τους ως νεκρούς σε μάχη.

Γίνεται αναφορά σε βασανιστήρια που υπέστησαν φαντάροι που δεν υπάκουσαν στις διαταγές. Σύμφωνα με τις πηγές της έρευνας, ρίχτηκαν σε λάκκους καλυμμένους με μεταλλικά πλέγματα, τους έλουσαν με νερό και τους χτυπούσαν για ώρες ή μέρες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ορισμένοι αναγκάστηκαν να συμμετάσχουν σε μονομαχίες μέχρι θανάτου. Οι μονομαχίες αυτές μερικές φορές βιντεοσκοπούνταν και κυκλοφορούσαν ως προειδοποίηση.

Το Verstka σημειώνει ότι έχει επιβεβαιώσει τουλάχιστον 150 θανάτους, αν και εκτιμά πως ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος – υπογραμμίζει μάλίστα πως πάνω από 100 Ρώσοι στρατιωτικοί κατηγορούνται για δολοφονίες, βασανισμούς ή θανατηφόρες τιμωρίες σε βάρος συναδέλφων τους.

Το Κρεμλίνο πολλές φορές έχει αρνηθεί τις κατηγορίες για ανυπακοή μεταξύ των ρωσικών στρατευμάτων, καθώς και για βασανισμούς, καταγγέλλοντας «δυτική προπαγάνδα» και επιμένοντας ότι τέτοια θέματα είναι «διαδεδομένα» στον ουκρανικό στρατό.

Πηγή: Daily Mail