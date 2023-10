Δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησαν σήμερα από τους Αμερικανούς βουλευτές να παράσχουν επιπρόσθετη βοήθεια ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ σε μια κοινοβουλευτική ακρόαση που διακόπηκε κατ΄επανάληψη από διαδηλωτές που αποδοκίμασαν Αμερικανούς αξιωματούχους για την υποστήριξη αυτού που αποκάλεσαν «γενοκτονία» των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν κατέθεσαν στην Επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας σχετικά με το αίτημα του Μπάιντεν για 106 δισ. δολάρια ώστε να χρηματοδοτήσει φιλόδοξα σχέδια για την Ουκρανία, το Ισραήλ και την ασφάλεια των συνόρων των ΗΠΑ.

Προβάλλοντας το επιχείρημα πως η υποστήριξη των εταίρων των ΗΠΑ είναι κρίσιμης σημασίας για την εθνική ασφάλεια, ο Μπάιντεν ζήτησε 61,4 δισ. δολάρια για την Ουκρανία, περίπου τα μισά από τα οποία θα δαπανηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να αναπληρωθούν τα αποθέματα όπλων που είχαν αδειάσει λόγω της παροχής προηγούμενης υποστήριξης για το Κίεβο.

Multiple protesters calling for a cease-fire in Gaza repeatedly interrupted Secretary of State Antony Blinken’s testimony at a Senate Appropriations Committee hearing as police dragged them out of the room one by one.

Other protestors held red-stained hands in the air, arguing… pic.twitter.com/z6xYrhsaeb

