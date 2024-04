Το θέμα του δυστυχήματος των Τεμπών τέθηκε ξανά στις Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι να αφήνει αιχμές κατά της ελληνικής κυβέρνησης για τους χειρισμούς της στην υπόθεση.

Η Ευρωπαία εισαγγελέας μιλώντας σε αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρθηκε στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Αθήνα για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι «μόνο ένα θέμα απασχολούσε τον κόσμο και αυτό ήταν τα Τέμπη».

Η Ολλανδή Ευρωβουλευτής, Σόφι ιν’τ Φελντ, ρώτησε, με αφορμή και παλαιότερη δήλωση της εισαγγελέως: «την στιγμή που ο νόμος προστατεύει τους υπεύθυνους υπουργούς και δεν αίρεται η ασυλία τους, θεωρείτε ότι δεν θα λάμψει η αλήθεια για τα Τέμπη και τους υπολόγους;».

Η Λάουρα Κοβέσι απάντησε λέγοντας: «Κάποιες φορές φαίνεται ότι δεν μαθαίνουμε ποτέ. Πόσες τραγωδίες σαν τα Τέμπη χρειάζονται για να καταλάβουμε ότι η διαφθορά σκοτώνει;», συμπληρώνοντας πως καλλιεργείται «κουλτούρα ατιμωρησίας».

