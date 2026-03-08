Δέκα βαλλιστικοί πύραυλοι και δύο πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν χθες Σάββατο από το Ιράν εναντίον του Κατάρ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου, διευκρινίζοντας πως οκτώ πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κατάρ «αναχαίτισαν με επιτυχία έξι βαλλιστικούς πυραύλους» και τους δύο πυραύλους κρουζ, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι «έπεσαν στα χωρικά ύδατα του Κατάρ» και άλλοι δύο έπεσαν «σε ακατοίκητη περιοχή, χωρίς να προκαλέσουν θύματα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.