Για «άμεση απειλή» στην ασφάλειά της έκανε λόγο η Ντόχα μετά το ιρανικό πλήγμα στη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ.

Από την ιρανική επίθεση προκλήθηκαν «σημαντικές ζημιές σε αυτές τις εγκαταστάσεις στο Ρας Λαφάν, ανέφερε η δημόσια εταιρεία ενέργειας Qatar Energy.

Reports that Iranian forces successfully struck the Ras Laffan refinery in Qatar this evening, causing large fire. Iran warned that it would strike the facility just a few hours ago — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 18, 2026

Το Ιράν απείλησε νωρίτερα ότι θα βάλει στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στις δικές του υποδομές.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι η υπηρεσία πολιτικής προστασίας προσπαθεί να σβήσει μια πυρκαγιά που προκλήθηκε στη ζώνη του Ρας Λαφάν.