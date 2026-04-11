Το Υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι η ναυσιπλοΐα θα αποκατασταθεί πλήρως για όλους τους τύπους σκαφών και πλοίων στον Περσικό Κόλπο από την Κυριακή.
Σε σημερινή δήλωσή του, το Υπουργείο ανέφερε ότι η ναυσιπλοΐα θα επιτρέπεται από τις 6 π.μ. έως τις 6 μ.μ. για όλους τους τύπους σκαφών. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση, τα σκάφη με άδεια αλιείας επιτρέπεται να πλέουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Το Υπουργείο προέτρεψε τους χειριστές να συμμορφωθούν με την οδηγία και να διασφαλίσουν ότι όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός ασφάλειας και προστασίας είναι διαθέσιμος και λειτουργεί πριν και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, προκειμένου να διατηρηθούν τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας για όλα τα ταξίδια.
Δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από το Ιράν, το οποίο ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, σχετικά με το αν υπάρχει συντονισμός με το Κατάρ.
Τραμπ: Μπορεί το Ιράν να κάνει συμφωνία μπορεί και όχι - Ό,τι και να γίνει, κερδίζουμε
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει καμία σημασία για τον ίδιο αν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, ενώ ΗΠΑ και Ιράν διεξάγουν διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν.
«Ό,τι και να συμβεί, εμείς κερδίζουμε», είπε ο Τραμπ καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο, και πρόσθεσε: «Είτε καταλήξουμε σε συμφωνία είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία για μένα».
«Έχουμε νικήσει πλήρως αυτή τη χώρα, οπότε ας δούμε τι θα συμβεί. Ίσως καταλήξουν σε συμφωνία, ίσως όχι, δεν έχει σημασία. Από την πλευρά της Αμερικής, εμείς κερδίζουμε», επανέλαβε.
Επιπλέον, προειδοποίησε την Κίνα ότι «θα έχει μεγάλα προβλήματα» αν στείλει όπλα στο Ιράν.
TASNIM: Ξεκίνησε νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν-ΗΠΑ-Πακιστάν
Ξεκίνησε νέος γύρος τριμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Πακιστάν, δήλωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο TASNIM, σημειώνοντας ότι ο συγκεκριμένος γύρος αποτελεί ίσως την «τελευταία ευκαιρία» για να επιτευχθεί μια συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ.
Φρουροί της Επανάστασης: Οποιαδήποτε προσπάθεια πολεμικών πλοίων να περάσει τα Στενά του Ορμούζ θα συναντήσει «σθεναρή αντίδραση»
Οποιαδήποτε προσπάθεια πολεμικών πλοίων να περάσει τα Στενά του Ορμούζ θα συναντήσει «σθεναρή αντίδραση», δήλωσαν οι Φρουροί της Επάναστασης σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.
Μόνο μη στρατιωτικά σκάφη επιτρέπεται να τα διασχίσουν, πρόσθεσαν.