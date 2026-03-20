Την ώρα που ο πόλεμος φλέγεται στη Μέση Ανατολή, με χιλιάδες ταξιδιώτες να είναι εγκλωβισμένοι, προσπαθώντας να βρουν τρόπο να φύγουν, υπάρχει και μια άλλη ευάλωτη κατηγορία, αυτή των συμπαθητικών αλόγων.

Μεταφορά 147 αλόγων αγώνων στο Βέλγιο με δυο πτήσεις

Ειδικότερα, η Qatar Airways οργάνωσε τις μεταφορές 147 αλόγων αγώνων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Repubbica. Τα άλογα είχαν εγκλωβιστεί στη Ντόχα μετά από την ακύρωση ενός σκέλους του Longines Global Champions Tour (που είχε προγραμματιστεί για τις 4-7 Μαρτίου). Μεταφέρθηκαν στο Βέλγιο με δύο πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων.

Τεράστια η αξία τους

Τέτοια άλογα, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, αξίζουν 420.000 ευρώ (αν είναι έως 10 ετών) και έως 1 εκατομμύριο ευρώ (αν είναι κάτω των 7 ετών). Επομένως, είναι λογικό να αποδοθεί αξία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ στο φορτίο των ιπποειδών, γεγονός που δικαιολογεί την εξαιρετική προσοχή που ελήφθη κατά την επιχείρηση εκκένωσης.

