Σε μια κίνηση που προκαλεί αίσθηση στη διεθνή κοινότητα και επηρεάζει άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή του Κόλπου προχώρησαν οι αρχές στην Ντόχα.

Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση του Κατάρ εξέδωσε επίσημη οδηγία με την οποία επιβάλλει την άμεση και προσωρινή διακοπή της ναυσιπλοΐας, καθώς και μιας σειράς άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας.

Η συγκεκριμένη απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από σήμερα και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι να υπάρξει κάποια νεότερη επίσημη ενημέρωση από τα αρμόδια κυβερνητικά κλιμάκια. Αν και δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη ριζική απόφαση, το μέτρο εφαρμόζεται οριζόντια, θέτοντας σε κατάσταση αναμονής την εμπορική και επιβατική κίνηση στα ύδατα της χώρας.

Το υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ ανέφερε ότι πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο που περιλαμβάνει τα σκάφη αναψυχής και αλιείας, τα τζετ σκι και όλα τα άλλα πλωτά μέσα. Εξαιρούνται τα πλοία που υπόκεινται στις διατάξεις των διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων εξαιρούνται.

Δεν δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη αυτού του μέτρου. Την Κυριακή, το Κατάρ ανέφερε ότι ένας πολίτης του σκοτώθηκε από θραύσματα «λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή», αφού το σκάφος στο οποίο επέβαινε εξαφανίστηκε.