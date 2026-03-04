Το Κατάρ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του εμιράτου, εκ των οποίων ένας έπληξε την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου που πυροδότησε η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν με επιτυχία έναν από τους πυραύλους, ενώ ο δεύτερος έπληξε τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, χωρίς να προκαλέσει θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του εμιράτου.

Νωρίτερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δύο πυρήνες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν.