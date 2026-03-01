Ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ζήτησε το Σάββατο να σταματήσει η “επικίνδυνη κλιμάκωση” στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο ηγέτες “συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της ασφάλειας στην περιοχή και για τις επιπτώσεις τους”, αναφέρει το γραφείο του εμίρη σε ανακοίνωση, αφότου ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Παράλληλα, στο υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο πρέσβης του Ιράν για να του επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας για τις ιρανικές επιθέσεις που είχαν στόχο το έδαφος του Κατάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η Ντόχα προειδοποίησε τον πρεσβευτή “ότι η επανάληψη των επιθέσεων αυτών συνιστά απερίσκεπτη και ανεύθυνη και πράξη”, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και ότι η συνέχισή τους “θα προκαλέσει αναπόφευκτα σοβαρές συνέπειες στις διμερείς σχέσεις”.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ, το εμιράτο δέχθηκε επιθέσεις με 65 πυραύλους και 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν.