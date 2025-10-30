Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, η χώρα του οποίου είναι ένας από τους μεσολαβητές στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει ότι θα τηρηθεί η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, παρά μια «παραβίαση» που προκάλεσε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

«Ευτυχώς, νομίζω ότι τα κύρια μέρη – και τα δύο – αναγνωρίζουν ότι η εκεχειρία πρέπει να γίνει σεβαστή και ότι πρέπει να τηρήσουν τη συμφωνία» που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι σε φόρουμ στη Νέα Υόρκη που διοργάνωσε η δεξαμένη σκέψης Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (Council on Foreign Relations).

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επιστρέφει στην εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από μια σειρά πληγμάτων εναντίον «δεκάδων» στόχων στον παλαιστινιακό θύλακα την Τρίτη, τα οποία δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση σε παραβιάσεις της Χαμάς και σε αντίποινα για τον θάνατο ενός στρατιώτη. Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας και νοσοκομεία του θύλακα έκαναν λόγο για περισσότερους από 100 νεκρούς από τα ισραηλινά πλήγματα.

Σε μια προσεκτική διατύπωση, ο πρωθυπουργός δεν κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας και επέρριψε την ευθύνη στην επίθεση που σκότωσε τον στρατιώτη.

«Αυτή είναι ουσιαστικά μια παραβίαση από την πλευρά των Παλαιστινίων», τόνισε ο αλ Θάνι.

«Τα χθεσινά γεγονότα ήταν, ειλικρινά, πολύ απογοητευτικά για εμάς», πρόσθεσε, αλλά «προσπαθούμε να περιορίσουμε την κατάσταση και κινητοποιηθήκαμε αμέσως μετά, σε πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας πως «Και έχουμε δει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης δεσμευμένες στη συμφωνία, επομένως η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει προς το παρόν».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ τόνισε επίσης ότι η Χαμάς πρέπει να συνεχίσει να επιστρέφει τις σορούς των ομήρων στο Ισραήλ, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην ισραηλινή επίθεση της 9ης Σεπτεμβρίου που στόχευε τους διαπραγματευτές της Χαμάς στη Ντόχα, η οποία προκάλεσε ευρεία καταδίκη και επικρίθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή η επίθεση ήταν ένα σοκ, αλλά άλλαξε τα δεδομένα για ολόκληρη την περιοχή», είπε, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ ξεπέρασε «όλες τις κόκκινες γραμμές».

Πηγές: AΜΠΕ, AFP, Reuters

Επιμέλεια: A.A.