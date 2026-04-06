Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε σήμερα ότι καταδικάζει τις επιθέσεις που εξαπολύονται εναντίον πολιτικών υποδομών, από “οποιαδήποτε πλευρά”, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι “υπογράμμισε ότι το γεγονός πως στοχοποιούνται πολιτικές υποδομές… είναι μια απαράδεκτη και καταδικαστέα συμπεριφορά από οποιαδήποτε πλευρά, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες”. Το Κατάρ καταδικάζει τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση της χώρας του και άλλων χωρών της περιοχής από το Ιράν, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί.

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ επέκρινε επίσης την “απερίσκεπτη περιφρόνηση του Ιράν για την ασφάλεια της περιοχής” με τις επιθέσεις του στους γείτονές του και απηύθυνε έκκληση για μια “συνολική και μόνιμη διπλωματική λύση” ώστε να τερματιστεί η σύγκρουση. Η διπλωματική λύση είναι ο μόνος τρόπος διευθέτησης της συνεχιζόμενης περιφερειακής σύγκρουσης, τόνισε μιλώντας στον Αραγτσί.