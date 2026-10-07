Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστα βλήματα στα ανοικτά των ακτών του Κατάρ και υπάρχουν αναφορές για θύματα, όπως γνωστοποίησε απόψε η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το τάνκερ βρισκόταν σε απόσταση 51 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μαντίνατ ας Σαμάλ όταν υπέστη το πλήγμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #δεξαμενόπλοιο #Κατάρ