Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστα βλήματα στα ανοικτά των ακτών του Κατάρ και υπάρχουν αναφορές για θύματα, όπως γνωστοποίησε απόψε η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το τάνκερ βρισκόταν σε απόσταση 51 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μαντίνατ ας Σαμάλ όταν υπέστη το πλήγμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.