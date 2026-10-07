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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστα βλήματα στα ανοικτά των ακτών του Κατάρ και υπάρχουν αναφορές για θύματα, όπως γνωστοποίησε απόψε η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
Το τάνκερ βρισκόταν σε απόσταση 51 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μαντίνατ ας Σαμάλ όταν υπέστη το πλήγμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
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— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 7, 2026