Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα, στα ανοιχτά των ακτών του εμιράτου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το ελικόπτερο αντιμετώπισε «τεχνική δυσλειτουργία» ενώ εκτελούσε «πτήση ρουτίνας».

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή, καθώς η τύχη των επιβαινόντων παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.