Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ελικόπτερο κατέπεσε στη θάλασσα, στα ανοιχτά των ακτών του εμιράτου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το ελικόπτερο αντιμετώπισε «τεχνική δυσλειτουργία» ενώ εκτελούσε «πτήση ρουτίνας».
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή, καθώς η τύχη των επιβαινόντων παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.
تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، وجاري البحث عن طاقمها والركاب.
The Ministry of Defense of State of Qatar announces that a Qatari helicopter had technical malfunction during a… pic.twitter.com/5yaYHa6KoW
— وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) March 22, 2026