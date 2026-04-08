Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι η πτώση συντριμμιών, μετά την αναχαίτιση πυραυλικής επίθεσης του Ιράν, τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους στη Ντόχα, ανάμεσά τους παιδί, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζει και εντείνει τα πλήγματα αντιποίνων εναντίον κρατών του Κόλπου.

«Οι αρχές ασφαλείας αντιδρούν σε συμβάν οφειλόμενο στην αναχαίτιση από την αντιαεροπορική άμυνα του Κατάρ ιρανικών πυραύλων, με συνέπεια να πέσουν συντρίμμια πάνω στο σπίτι πολίτη στην περιοχή Μουράιχ», εξήγησε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά, αναφερόμενο σε συνοικία στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του εμιράτου.

Καταγράφηκαν «τέσσερις τραυματισμοί μέτριας σοβαρότητας, συμπεριλαμβανομένου παιδιού από το Κατάρ», πρόσθεσε.