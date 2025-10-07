Το Ισραήλ θα έπρεπε να έχει ήδη τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα κατά συμμόρφωσιν με το σχέδιο Τραμπ, δηλώνει το Κατάρ, καθώς η αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Στιβ Γουίτκοφ θα συμμετάσχει από αύριο (8/10), στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Αίγυπτο, μέσω μεσολαβητών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Κάιρο.

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με την κατάπαυση του πυρός τις προσεχείς ημέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεν αλ-Ανσάρι.

«Η ερώτηση θα έπρεπε να απευθυνθεί πρώτα στο Ισραήλ. Όφειλε να έχει σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν οι δηλώσεις του (Ισραηλινού) Πρωθυπουργού περί συμφωνίας με το σχέδιο Τραμπ ήταν αληθείς», πρόσθεσε.

«Οι ρήτρες του σχεδίου πρέπει να έχουν συγκεκριμένη εφαρμογή επί του πεδίου, πράγμα που απαιτεί συνεχή επικοινωνία», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν.

Ο Αλ-Ανσάρι θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς να συζητηθεί το μέλλον του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς στη Ντόχα, μετά και την ισραηλινή επίθεση του περασμένου μήνα κατά στελεχών της οργάνωσης στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Το γραφείο αυτό είναι αναγκαίο «όσο θα υπάρχει ανάγκη γι’ αυτόν τον δίαυλο επικοινωνίας».

Από το Κάιρο, ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η υπό τον Στιβ Γουίτκοφ αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα συμμετάσχει από αύριο στις διαπραγματεύσεις. «Είχαμε μακρύ από κοινού διάλογο με τον Στιβ Γουίτκοφ, που σχεδιάζει να έρθει στην Αίγυπτο εντός των επόμενων ωρών», δήλωσε ο Μπαντρ Αμπντελάτι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν «τη σημασία μίας απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την υιοθέτηση του σχεδίου Τραμπ», καθώς και για «την ανάπτυξη διεθνών στρατιωτικών δυνάμεων για την παροχή προστασίας στους Παλαιστίνιους και για την ασφάλεια της ισραηλινής πλευράς».