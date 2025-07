Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στην Κίνα, καθώς η στάθμη του νερού σε 25 ποταμούς της νοτιοδυτικής Κίνας ξεπέρασε σήμερα τα ασφαλή επίπεδα, αφού τα κατάλοιπα του τυφώνα Ντάνας ενώθηκαν με τις βροχές των μουσώνων στην Ανατολική Ασία.

Οι ακραίες βροχοπτώσεις και οι σοβαρές πλημμύρες, τις οποίες οι μετεωρολόγοι συνδέουν με την κλιματική αλλαγή, θέτουν ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις, καθώς υπάρχει κίνδυνος τα πεπαλαιωμένα αντιπλημμυρικά συστήματα να μην ανταπεξέλθουν, εκατομμύρια άνθρωποι να εκτοπιστούν, και να πληγεί σκληρά ένας αγροτικός τομέας που αποφέρει 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σφοδρή ήταν η βροχόπτωση και στο Πεκίνο: μια περιοχή της μεγάλης συνοικίας Τσαογιάνγκ δέχτηκε 68,2 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα το πρωί, ανέφερε η κρατική εφημερίδα Beijing Daily.

Historic Rainfall Triggers Devastation in Weixin County, Yunnan, China. Yesterday. 254.4 mm of rain in 24 hours – highest since 1958 5 people missing after homes were swept away 7,000+ residents evacuated 200+ road collapses, 40+ roads blocked 150+ homes, 100+ shops, 1,500… pic.twitter.com/ZANlvqMXmA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 9, 2025

Στα νοτιοδυτικά, δέκα ποταμοί, συμπεριλαμβανομένου και του Λονγκιάν, που περνά από την πυκνοκατοικημένη περιοχή Τσονγκτσίνγκ, μπορεί να υπερχειλίσουν ανά πάσα στιγμή, καθώς τα αναχώματα κινδυνεύουν να σπάσουν, προειδοποίησε το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV, επικαλούμενο το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων. Στους υπόλοιπους 15, η στάθμη έχει επίσης ανέβει, αλλά ο κίνδυνος θεωρείται μικρότερος.

Αφού έβρεχε καταρρακτωδώς επί 24 ώρες, η στάθμη στον ποταμό Τσισούι, στην επαρχία Γκουιτσόου, ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 1953, όταν ξεκίνησαν οι μετρήσεις. Ο ποταμός Σιαοτσάο, στην επαρχία Σετσουάν, βρίσκεται επίσης στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 29 ετών.

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν την Τετάρτη από πόλεις στις επαρχίες Σετσουάν και Γιουνάν, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μία κομητεία στο Γιουνάν κατέγραψε 227,8 χιλιοστά βροχής σε 24 ώρες, ημερήσιο ρεκόρ από το 1958, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ζαοτόνγκ του Γιουνάν, μετέδωσε το Πρακτορείο Xinhua.

Chengdu in the midst of a storm..😲 pic.twitter.com/yY56YjEL5z — Sharing Travel (@TripInChina) July 10, 2025

Οι Υγειονομικές Αρχές του Πεκίνου προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός συχνών βροχοπτώσεων, υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας, αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης του νερού και των τροφίμων.