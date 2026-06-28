Οι εχθροπραξίες και οι απειλές μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν συνεχίζονται και το σενάριο του τερματισμού του πολέμου όλο και απομακρύνεται.

Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ενώ σε αντίποινα οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν.

Η εκεχειρία που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου, παραβιάστηκε και από τις δύο πλευρές με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί για αφανισμό την Τεχεράνη.

Όλα ξεκίνησαν, το βράδυ του Σαββάτου όταν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν δέκα τοποθεσίες στο Ιράν. Στο στόχαστρο είχαν κυρίως στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, αποθήκες drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης, σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM.

Δείτε βίντεο από τις αμερικανικές επιθέσεις:

Στην περιοχή Σιρίκ του νότιου Ιράν, ακούστηκαν σφοδρές εκρήξεις ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως επλήγη πύργος τηλεπικοινωνιών.

Παράλληλα, αμερικανικά βλήματα έπληξαν χωριό στο νησί Κεσμ και άγνωστο παραμένει αν υπήρξαν θύματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, μετά τα χθεσινά αμερικανικά πλήγματα, σε αντίποινα για την ιρανική επίθεση στο φορτηγό πλοίο Ever Lovely.

«Το Ιράν είχε την ευκαιρία να τιμήσει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, αλλά επέλεξε να μην το κάνει», έγραψαν στην ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας πως ιρανικές δυνάμεις έπληξαν με drone-καμικάζι το υπό σημαία Παναμά τάνκερ Kiku, το οποίο έπλεε κοντά στα Στενά του Ορμούζ μεταφέροντας περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού.

Αντίποινα από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Τα ξημερώματα της Κυριακής, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα τους.

«Η παραβίαση της εκεχειρίας έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 1 του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) του Ισλαμαμπάντ και θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών», ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με το δίκτυο Press TV.

«Καταστρέψαμε οκτώ σημαντικές εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη βάση Αλί αλ Σάλεμ του Κουβέιτ και στη βάση του 5ου Στόλου στο λιμάνι Σαλμάν του Μπαχρέιν. Κάθε εχθρική επίθεση, ανεξαρτήτως προσχήματος, ακόμη και εναντίον ασήμαντων στόχων (…) θα λάβει αμείλικτη απάντηση», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Στο Κουβέιτ, οι ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή και οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

Ο Τραμπ απειλεί να αφανίσει το Ιράν

Απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στον απόηχο των νέων αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν μόλις αποθήκες ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς και θέσεις παράκτιων ραντάρ, για την εκ νέου παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή (…) που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαμηνύοντας πως «εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον».

«Η συμφωνία με τον Λίβανο είναι ένα μεγάλο λάθος»

Στο άλλο μέτωπο της σύγκρουσης, ο ηγέτης της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» τη συμφωνία που υπογράφηκε από τον Λίβανο και το Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Η συμφωνία-πλαίσιο της Ουάσιγκτον είναι ταπεινωτική, επαίσχυντη και αντιπροσωπεύει απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι «νομιμοποιεί» με αυτόν τον τρόπο την κατοχή εδαφών της χώρας.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ και τον διαβεβαίωσε πως η Βηρυτός «θα αναλάβει τις ευθύνες της» σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε τη συμφωνία-πλαίσιο, χαρακτηρίζοντάς την «πλήγμα» για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. «Καταλήξαμε σε μια ιστορική συμφωνία για το κράτος του Ισραήλ, μετά τις απευθείας διαπραγματεύσεις» με τον Λίβανο, δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια ενημέρωσης εκπροσώπων του Τύπου. «Αυτό είναι ένα πλήγμα που καταφέραμε στο Ιράν και στη Χεζμπολάχ», τόνισε.