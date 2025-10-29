Μία πολυκατοικία 6 ορόφων, κατέρρευσε στην πόλη Γκέμπζε, στο Κοτζαελί της Τουρκίας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμό ενοίκων στα συντρίμμια.

Περίοικοι αναφέρουν ότι στο κτήριο κατοικούν τουλάχιστον δύο πολυμελείς οικογένειες αλλά παραμένει ασαφές πόσοι και ποιοι ένοικοι βρίσκονταν μέσα την ώρα της κατάρρευσης.

Η κατάρρευση έγινε στην παραθαλάσσια πόλη Γκέμπζε που απέχει 65 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Η θέση στο χάρτη της Τουρκίας της πόλης Γκέμπτζε όπου έγινε η κατάρρευση της πολυκατοικίας

Σημειώνεται ότι στην περιοχή υπάρχει εργοτάξιο, καθώς γίνονται εργασίες κατασκευής γραμμών μετρό, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό αν αυτές συνδέονται με το περιστατικό.

Ο Δήμαρχος της πόλης Gebze, Zinnur Büyükgöz, μιλώντας στην τηλεόραση, δήλωσε ότι οι ομάδες Έρευνας και Διάσωσης του Δήμου Gebze (GEAK) και AFAD έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο κατεστραμμένο κτήριο.

Οι προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι ενδέχεται να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ομάδες διάσωσης έχουν σταλεί στο σημείο

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της AFAD (Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών) , πυροσβέστες , παραϊατρικό προσωπικό και αστυνομικές μονάδες , στάλθηκαν αμέσως στην περιοχή.
Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

