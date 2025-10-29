Μία πολυκατοικία 6 ορόφων, κατέρρευσε στην πόλη Γκέμπζε, στο Κοτζαελί της Τουρκίας.

SON DAKİKA; Gebze’de katlı bina çöktü! 5 kişilik ailenin enkaz altında kaldığı iddia ediliyor. AFAD, Kocaeli itfaiyesi ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Timi alanda bir çok noktadan arama yapıyor. pic.twitter.com/0YcF7IAf4a — Gebze Yenigün Gazetesi (@gebzeyenigun41) October 29, 2025

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμό ενοίκων στα συντρίμμια.

Gebze’de a arama kurtarma faliyeti çok yönden devam ediyor! ‘Sesimi duyan var mı’ diye seslenen ekipler bir yanıt bekliyor… pic.twitter.com/rTCKs1GFDr — Gebze Yenigün Gazetesi (@gebzeyenigun41) October 29, 2025

Περίοικοι αναφέρουν ότι στο κτήριο κατοικούν τουλάχιστον δύο πολυμελείς οικογένειες αλλά παραμένει ασαφές πόσοι και ποιοι ένοικοι βρίσκονταν μέσα την ώρα της κατάρρευσης.

Η κατάρρευση έγινε στην παραθαλάσσια πόλη Γκέμπζε που απέχει 65 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή υπάρχει εργοτάξιο, καθώς γίνονται εργασίες κατασκευής γραμμών μετρό, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό αν αυτές συνδέονται με το περιστατικό.

SON DAKİKA; Gebze’de metro inşaatının yakınlarındaki 6 katlı bina çöktü, enkazı altında kaldığı iddia edilen 5 kişilik bir aile kurtarılmaya çalışılıyor… pic.twitter.com/fVPyKE4RMD — Gebze Yenigün Gazetesi (@gebzeyenigun41) October 29, 2025

Ο Δήμαρχος της πόλης Gebze, Zinnur Büyükgöz, μιλώντας στην τηλεόραση, δήλωσε ότι οι ομάδες Έρευνας και Διάσωσης του Δήμου Gebze (GEAK) και AFAD έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο κατεστραμμένο κτήριο.

Οι προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι ενδέχεται να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ομάδες διάσωσης έχουν σταλεί στο σημείο

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της AFAD (Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών) , πυροσβέστες , παραϊατρικό προσωπικό και αστυνομικές μονάδες , στάλθηκαν αμέσως στην περιοχή.

Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

