Η πτωχευμένη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines (FLYYQ.PK) σταμάτησε τις δραστηριότητές της το Σάββατο 2/5, αποτελώντας το πρώτο θύμα του κλάδου που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των πιστωτών για ένα σχέδιο διάσωσης της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η κατάρρευση του πρώτου αερομεταφορέα εξαιτίας του διπλασιασμού των τιμών των καυσίμων αεριωθούμενων κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου με το Ιράν αναμένεται να κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για πλήγμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προτείνει πακέτο διάσωσης ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Spirit, παρά την αντίθεση ορισμένων στενών συμβούλων του και πολλών Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο.

Καμία αμερικανική αεροπορική εταιρεία του μεγέθους της Spirit (σ.σ. η οποία κάποτε αντιπροσώπευε το 5% των πτήσεων στις ΗΠΑ) δεν έχει ρευστοποιηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η Spirit συνέβαλε στη διατήρηση χαμηλότερων τιμών σε αγορές όπου ανταγωνιζόταν τους μεγάλους αερομεταφορείς.

Ακύρωση όλων των πτήσεων

Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Spirit ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη διάσωση της εταιρείας, δήλωσε στο Reuters αργά την Παρασκευή 1/5, πηγή με γνώση των συζητήσεων.

«Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες της εταιρείας, η πρόσφατη σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου και άλλες πιέσεις έχουν επηρεάσει σοβαρά τις οικονομικές προοπτικές της Spirit», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, κάνοντας λόγο για «ομαλή παύση των δραστηριοτήτων».

Όλες οι πτήσεις ακυρώθηκαν, με την εταιρεία να καλεί τους επιβάτες να μην μεταβούν στα αεροδρόμια.

Η Spirit είχε προγραμματίσει 4.119 πτήσεις εσωτερικού μεταξύ 1ης και 15ης Μαΐου, προσφέροντας 809.638 θέσεις, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αερομεταφορών Cirium.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η Spirit είχε ενημερώσει την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας πριν διακόψει τις δραστηριότητές της, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Οι παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, που διέκοψαν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Η Spirit αντιμετώπιζε ήδη δυσκολίες στην επίτευξη κερδοφορίας πριν από το σοκ στις τιμές καυσίμων.

Η εταιρεία είχε οικοδομήσει το εμπορικό της σήμα γύρω από χαμηλούς ναύλους για ταξιδιώτες με περιορισμένο προϋπολογισμό, οι οποίοι αποδέχονταν επιπλέον χρεώσεις για υπηρεσίες όπως οι αποσκευές και η επιλογή θέσης.

Ωστόσο, η ζήτηση για αυτό το μοντέλο μειώθηκε μετά την πανδημία COVID-19, καθώς οι επιβάτες στράφηκαν σε πιο άνετες ταξιδιωτικές εμπειρίες, αφήνοντας τις αεροπορικές εταιρείες υπερ-χαμηλού κόστους να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν.

Το κλείσιμο της Spirit αναμένεται να ωφελήσει ανταγωνιστές όπως η JetBlue Airways (JBLU.O) και η Frontier Airlines (ULCC.O), οι οποίες επίσης αντιμετωπίζουν πιέσεις από το αυξημένο κόστος. Η μετοχή της Spirit, που διαπραγματεύεται σε εξωχρηματιστηριακή αγορά, υποχώρησε κατά 25% την Παρασκευή, ενώ η Frontier ενισχύθηκε κατά 10% και η JetBlue κατέγραψε άνοδο 4%.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Λευκός Οίκος είχε καταθέσει τελική πρόταση διάσωσης προς τη Spirit και τους πιστωτές της, μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες για πακέτο χρηματοδότησης ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, θα το κάνουμε, αλλά πρέπει να βάλουμε πρώτα τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Θα το κάναμε μόνο αν πρόκειται για μια καλή συμφωνία».

Οι τιμές καυσίμων απειλούν τις ασθενέστερες εταιρίες

Η κατάρρευση της Spirit καταδεικνύει πώς η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, λόγω του πολέμου στο Ιράν, εκθέτει τις πιο ευάλωτες αεροπορικές εταιρείες.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας προέβλεπε τιμές καυσίμων περίπου 2,24 δολάρια ανά γαλόνι το 2026 και 2,14 δολάρια το 2027. Ωστόσο, μέχρι τα τέλη Απριλίου οι τιμές είχαν εκτιναχθεί στα 4,51 δολάρια ανά γαλόνι, καθιστώντας αδύνατη την επιβίωση της εταιρείας χωρίς νέα χρηματοδότηση.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε στο Reuters ότι επιχείρησε να πείσει άλλες αεροπορικές εταιρείες να εξαγοράσουν τη Spirit, χωρίς επιτυχία. «Τι ακριβώς θα αγόραζε κάποιος;» διερωτήθηκε. «Αν κανείς δεν ενδιαφέρεται, γιατί να το κάνουμε εμείς;»

Πιστωτής που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις ανέφερε: «Η κυβέρνηση Τραμπ κατέβαλε σημαντική προσπάθεια για να σώσει τη Spirit, αλλά δεν μπορείς να δώσεις ζωή σε ένα πτώμα. Η εταιρεία πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα τις προθέσεις της προς τους πελάτες και τους εργαζομένους της».

Η Spirit είχε καταλήξει σε συμφωνία με τους δανειστές της, που θα της επέτρεπε να εξέλθει από τη δεύτερη πτώχευσή της έως τα τέλη της άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά κατέρρευσαν μετά την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων.

Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία μετέφερε περίπου 1,7 εκατομμύρια επιβάτες εσωτερικού στις ΗΠΑ, με μερίδιο αγοράς 3,9%, έναντι 5,1% ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τη Cirium.

Μετά την ανακοίνωση της Spirit, μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ειδικούς ναύλους για τους επιβάτες που επηρεάστηκαν: η Frontier προσέφερε εκπτώσεις και νέα δρομολόγια, η JetBlue εισήγαγε ναύλους 99 δολαρίων έως την Τετάρτη, η Southwest ειδικές προσφορές, η United έθεσε πλαφόν στις τιμές απλής μετάβασης και η American πρόσθεσε «ναύλους διάσωσης», εξετάζοντας παράλληλα αύξηση της χωρητικότητας σε βασικές γραμμές.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την αγορά της εταιρείας στη «σωστή τιμή», ενώ σύμφωνα με πηγές είχε προταθεί χρηματοδότηση 500 εκατομμυρίων δολαρίων με αντάλλαγμα δικαιώματα αγοράς που αντιστοιχούν στο 90% των ιδίων κεφαλαίων της Spirit.

Παράλληλα, υπήρχαν διαφωνίες εντός της κυβέρνησης σχετικά με το εάν και υπό ποιους όρους θα προχωρούσε η διάσωση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Με πληροφορίες από: Reuters