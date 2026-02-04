Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωνε το βράδυ της Τετάρτης πως οι ΗΠΑ πάντοτε έτοιμες για τη συνάντηση με τους εκπροσώπους του Ιράν στο Ομάν, αλλά πέρα από τα πυρηνικά το θέμα των βαλλιστικών πυραύλων και των συμμάχων της Τεχεράνης στην περιοχή, καθώς και τα μέτρα καταστολής κατά του ιρανικού λαού, θα πρέπει να συζητηθούν επίσης.

Την ώρα που ο αρχηγός της Αμερικανικής διπλωματίας δήλωνε τα παραπάνω, το πρακτορείο Axios μετέδιδε από την Ουάσινγκτον πως ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούσαν πως καταρρέουν τα σχέδια για συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν την Παρασκευή στο Ομάν.

Παράλληλα, σε πρωτοσέλιδη ανάρτησή τους οι Times of Israel ανέφεραν πως υψηλά ιστάμενος Αμερικανός διπλωμάτης παραδεχόταν το μεσημέρι της Τετάρτης πως δεν είναι πια ξεκάθαρο το αν θα υπάρξει τέτοιο ραντεβού στο Ομάν.

Το προηγούμενο 24ωρο, κυκλοφορούσε έντονα η πληροφορία πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνομιλήσει για το πυρηνικό της πρόγραμμα (και μόνον για αυτό) και πως μάλιστα, η ηγεσία του Ιράν προτίθεται να προβεί και σε σημαντικούς συμβιβασμούς. Το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, αιφνιδίως και όπως δείχνουν τα πράγματα με πρωτοβουλία της Τεχεράνης, άλλαζε ο τόπος του ραντεβού και μεταφερόταν από την Κωνσταντινούπολη στη πρωτεύουσα του Ομάν.

Ταυτόχρονα γινόταν γνωστό πως αντιπροσωπείες των Αραβικών χωρών της περιοχής του Περσικού Κόλπου, καθώς και εκπρόσωποι της Αιγύπτου και της Τουρκίας, θα βρίσκονταν στο Ομάν κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνάντησης. Η Τεχεράνη είχε ξεκαθαρίσει πως το μοναδικό αντικείμενο συζήτησης θα ήταν το πυρηνικό της πρόγραμμα και πως δεν είχε την πρόθεση να συνομιλήσει για πλαφόν στον αριθμό βαλλιστικών πυραύλων που διαθέτει ή για το πώς το Ιράν θα διαχειριστεί τους συμμάχους της στην περιοχή, δηλαδή στο Ιράκ, με τους Χούθι στην Υεμένη, τα υπολείμματα των Χεζμπολάχ στον Λίβανο και βεβαίως, τη σκιά του εαυτού της που είναι πλέον η Χαμάς, αλλά η οποία διαθέτει σημαντικά κεφάλαια σε τράπεζες στην Περσία και στα Αραβικά Εμιράτα, αλλά κυρίως στο Κατάρ.

Την Τετάρτη το πρωί οι ΗΠΑ ενημέρωναν το Ιράν πως δεν αποδέχονται τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Κατά το Axios, η αντιπαράθεση αυτή της τελευταίας στιγμής θα μπορούσε να οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει τη στρατιωτική και όχι διπλωματική οδό.

«Τους είπαμε πως είναι αυτό ή τίποτα, και εκείνοι απάντησαν: “Εντάξει, τότε τίποτα”», δήλωσε στο Axios ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ακόμη ότι, εάν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στην αρχική μορφή των συζητήσεων, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη.

«Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, αλλιώς θα αναζητηθούν άλλες επιλογές», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος, αναφερόμενος στις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απάντησε σε αίτημα του Axios για σχολιασμό.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ. Τζάρετ Κούσνερ. αναμένεται να ταξιδέψουν στο Κατάρ την Πέμπτη για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό σχετικά με το Ιράν. Από εκεί, σχεδιάζουν να επιστρέψουν στο Μαϊάμι αντί να ταξιδέψουν για να συναντήσουν τους Ιρανούς.

