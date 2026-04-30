Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών που πέταγε κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη καταρρίφθηκε, δήλωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (30/4) πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στα σώματα ασφαλείας του Ιράκ.

Ενεργοποιήθηκαν αμερικανικά και ιρακινά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Δεν είναι απόλυτα σαφές σε αυτό το στάδιο πώς ακριβώς καταρρίφθηκε το drone. Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τόσο της αμερικανικής πρεσβείας, όσο και των δυνάμεων του Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ