Η αεράμυνα κατέρριψε drone που στόχευε αμερικάνικη στρατιωτική βάση κοντά στην Ερμπίλ στο ιρακινό Κουρδιστάν. Πληροφορίες του Reuters κάνουν λόγο για πιθανή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί άμεσα επίσημες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Λίγο πριν από το συμβάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προειδοποιήσει ότι ένοπλες ομάδες που συνδέονται με το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσουν ξενοδοχεία στο ιρακινό Κουρδιστάν, τα οποία συχνάζουν ξένοι πολίτες.

🚨 🇮🇶🚀 BREAKING: A drone intercepted by light fire in Erbil still managed to crash and explode. pic.twitter.com/owT7UmObWe — Nova Intel (@intel_nova) March 9, 2026

Την ίδια στιγμή, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πραγματοποιήθηκε πλήγμα εναντίον κουρδικής βάσης κοντά στα δυτικά σύνορα με την αυτόνομη περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν.