Χρήστος Μαζάνης

Ένα πρωτοφανές χτύπημα στα διεθνή κυκλώματα ναρκωτικών κατάφεραν οι Ισπανικές Αρχές το προηγούμενο 24ωρο, προχωρώντας στην κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας κοκαΐνης που έχει εντοπιστεί ποτέ στην ιστορία της χώρας.

Η επιχείρηση, η οποία διεξήχθη στα ανοικτά των Καναρίων Νήσων, οδήγησε στον εντοπισμό ενός τεράστιου φορτίου στο εμπορικό πλοίο «Arconian», το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τους 45 τόνους. Πρόκειται μάλιστα για ένα από τα μεγαλύτερα φορτία κοκαΐνης που έχουν καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει στις 22 Απριλίου από το Φρίταουν της Σιέρα Λεόνε, με επίσημο προορισμό τη Βεγγάζη της Λιβύης. Ωστόσο, η πορεία του ανακόπηκε κοντά στις ακτές της Δυτικής Σαχάρας στο πλαίσιο μιας ευρείας διεθνούς επιχείρησης.

Η έρευνα στα αμπάρια του αποκάλυψε περισσότερα από 30.000 κιλά κοκαΐνης, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η τελική καταμέτρηση θα δείξει ακόμα μεγαλύτερη ποσότητα, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Ενδεικτικά, η μεγαλύτερη κατάσχεση μέχρι σήμερα ήταν οι 13 τόνοι που είχαν εντοπιστεί τον Οκτώβριο του 2024 στο λιμάνι του Αλχεθίρας.

Οι Ισπανικές Αρχές χαρακτήρισαν την επιχείρηση ως «ιστορική», εξαίροντας τον επαγγελματισμό του πληρώματος του σκάφους «Duque de Ahumada» που έφερε εις πέρας την αποστολή.

Από το απόγευμα της Κυριακής, το «Arconian» βρίσκεται ελλιμενισμένο στη ναυτική βάση της «Las Palmas de Gran Canaria», όπου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, συνεχίζεται η εκφόρτωση και το ακριβές ζύγισμα των ναρκωτικών.

Με την άφιξη του σκάφους στο λιμάνι, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των 23 μελών του πληρώματος, υπήκοοι Φιλιππίνων και Ανγκόλας, οι οποίοι έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση των δικαστικών Αρχών.

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, οι επίσημοι εκπρόσωποι των Αρχών τηρούν σιγή ιχθύος για τις λεπτομέρειες, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει εμπλοκή κυκλωμάτων και σε άλλες χώρες.

Η επιχείρηση στα Κανάρια Νησιά αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα των Ισπανικών Αρχών ότι, παρά την πίεση των κυκλωμάτων, η αστυνομική επιτήρηση στις πύλες της Ευρώπης παραμένει αδιάλειπτη.

Η τεράστια αυτή κατάσχεση επιβεβαιώνει την παγίωση της αφρικανικής διαδρομής ως του κύριου στρατηγικού διαδρόμου για τις διεθνείς μαφίες που δρουν μεταξύ Λατινικής Αμερικής και Ευρώπης.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες φέρεται να συνδέουν το συγκεκριμένο φορτίο με έναν από τους πιο καταζητούμενους εμπόρους ναρκωτικών στην Ευρώπη, τον «Bolle Jos», με το παρατσούκλι «ο Χοντρός».

Ο συγκεκριμένος θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους «παίκτες» στη διεθνή διακίνηση κοκαΐνης. Σύμφωνα με τη Europol εμπλέκεται στην εισαγωγή τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών μέσω των λιμανιών του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας.

Πιο συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2026, οι βελγικές εισαγγελικές Αρχές ζήτησαν ποινή φυλάκισης για τον συγκριμένο 15 ετών. Είχε ήδη καταδικαστεί ερήμην τον Ιούνιο του 2025 από ολλανδικό δικαστήριο σε 24 χρόνια φυλάκιση, για τη διακίνηση πάνω από επτά τόνων κοκαΐνης, μια ένοπλη ληστεία στη Φινλανδία, και την εντολή για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου.

Τον Ιούλιο του 2025, ολλανδικό δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του ύψους 112 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία φέρεται να απέκτησε παράνομα μέσω του εμπορίου ναρκωτικών.

Παραμένει φυγάς, με αναφορές και οπτικό υλικό από τις αρχές του 2025 να τον τοποθετούν στη Σιέρα Λεόνε. Εκεί φέρεται να είχε αναπτύξει σχέσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Επιπλέον, συνδέεται με υποθέσεις ακραίας βίας και ξεπλύματος χρήματος. Έρευνα, που βασίστηκε σε κρυπτογραφημένα μηνύματα της πλατφόρμας Sky-ECC, αποκάλυψε τον κομβικό του ρόλο στο ξέπλυμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και εκατοντάδων κιλών χρυσού, προϊόντα που προήλθαν από το εμπόριο ναρκωτικών. Ο «Bolle Jos» δεν έχει σταθερή διεύθυνση στην Ολλανδία και θεωρείται ότι ζει εκτός της χώρας εδώ και αρκετό καιρό. Παρόλο που οι έρευνες είχαν εστιαστεί και στην Τουρκία, η ακριβής τοποθεσία του παραμένει μυστήριο. Είναι επικηρυγμένος με το ποσό των 200.000 ευρώ.