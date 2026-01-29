Το υπουργείο Εσωτερικών της Γουατεμάλας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη αυτήν που χαρακτήρισε «ιστορική» κατάσχεση ποσότητας 4,9 τόνων κοκαΐνης σε λιμάνι της χώρας της κεντρικής Αμερικής στον Ειρηνικό.

Το φορτίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών την Κυριακή στην Πουέρτο Κετσάλ, 85 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, διευκρίνισε.

🟠 #BrevesTGW |¡Histórico golpe al narcotráfico en Guatemala! De esta forma calificó el @mingobguate el decomiso, en una sola operación, de casi cinco toneladas de presunta cocaína. “Este el mayor golpe a estos grupos del crimen organizado durante los últimos 12 años” resaltan. pic.twitter.com/GLWUKcV3sz — 📻 Radio TGWTV (@RadioTGWTV) January 28, 2026

Κατασχέθηκε η «μεγαλύτερη ποσότητα» που εντοπίστηκε ποτέ «μόνο μια επιχείρηση» των Αρχών της χώρας, ανέφερε το υπουργείο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «ιστορική». Η ποσότητα ξεπερνά τους σχεδόν 4,4 τόνους που είχαν κατασχεθεί τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Νοέμβριο του 2024.

Casi 5 toneladas de presunta cocaína han sido incautadas por la @PNCdeGuatemala en Puerto Quetzal, desde el primer hallazgo realizado el pasado sábado. Los ilícitos fueron encontrados ocultos en sacos de harina distribuidos en 7 contenedores provenientes del sur del continente. pic.twitter.com/T7ooaDJJC3 — MinGob (@mingobguate) January 28, 2026

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε επτά εμπορευματοκιβώτια με αλεύρι σε σάκους. Η αξία της εκτιμάται πως ανερχόταν σε 85 εκατομμύρια δολάρια στην τοπική αγορά, πάντα σύμφωνα με το υπουργείο.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι τα εμπορευματοκιβώτια έφθασαν στη χώρα «από την Κόστα Ρίκα».

Este otro cargamento es parte de la droga descubierta en el operativo antinarcótico y revisión a contenedores provenientes de Costa Rica. Se ampliará#EstadoDeSitio#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/pGkXa4W0R2 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 28, 2026

Διεθνή καρτέλ χρησιμοποιούν λιμάνια χωρών της κεντρικής Αμερικής για τη διακίνηση κοκαΐνης με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ, της χώρας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση της ουσίας αυτής στον κόσμο.

Το 2025 οι Αρχές της Γουατεμάλας ανακοίνωσαν πως κατασχέθηκαν συνολικά 9,8 τόνοι κοκαΐνης, ποσότητα αισθητά μικρότερη από τους 18,2 τόνους που είχε ανακοινωθεί πως κατασχέθηκαν το 2024.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP