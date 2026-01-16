Σε πολιτικό θρίλερ με διεθνείς προεκτάσεις εξελίσσεται ο θάνατος του Αντόν Πανόφ, υπαλλήλου της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία, καθώς νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ο 47χρονος δεν ήταν ένας απλός διπλωματικός υπάλληλος.

Επαφές με την κορυφή της ρωσικής εξουσίας

Όπως αποκαλύπτεται από τηλεφωνικά αρχεία, τα οποία εξασφάλισε και αποκάλυψε η ερευνητική ρωσική ιστοσελίδα The Insider (theins.ru), λίγο πριν αναλάβει καθήκοντα στην Κύπρο, ο Πανόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ίδιο τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Στο δημοσίευμα δεν διευκρινίζεται το ακριβές χρονικό σημείο άφιξής του στην Κύπρο, όμως σύμφωνα με πηγές, υπογραμμίζεται ότι η μετάθεσή του στη ρωσική πρεσβεία Λευκωσίας έγινε το περασμένο φθινόπωρο.

Εκτός από το τηλεφώνημά του προς τον Λαβρόφ, ο Αντόν Πανόφ πριν ετοιμάσει βαλίτσες για την Κύπρο, είχε τηλεφωνήσει σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και στον πληροφοριοδότη «Sasha Sniper», δηλαδή τον Αλέξανδρο Μπορίσοφ, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του philenews. Επίσης, διατηρούσε επαφές με τον καταζητούμενο από το ουκρανικό Υπουργείο Εσωτερικών Σεργκέι Τσεκόφ.

Η λίστα επαφών

Σύμφωνα, πάντα με το δημοσίευμα του The Insider, τα τηλεφωνικά αρχεία δείχνουν ότι ο Πανόφ είχε επικοινωνήσει, μεταξύ άλλων, με τους παρακάτω:

• τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον σύμβουλό του Μπαχτιέρ Χακίμοφ,

• τον νυν πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουγγαρία, Εβγκένι Στανοσλάβοφ,

• τον επικεφαλής του Τμήματος Συναλλαγματικών-Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων (VFD) Αντρέι Λίσικοφ (στο VFD, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, συνήθως ανατίθενται αξιωματικοί της SVR και της GRU που ασκούν κατασκοπεία υπό διπλωματική κάλυψη).

• τον διπλωμάτη Βασνέτσοφ, πρώην πρέσβη της Ρωσίας στη Μολδαβία,

• τον Αντρέι Λάντσικοφ, φερόμενο ως σύμβουλο της ρωσικής πρεσβείας στο Ουζμπεκιστάν,

• τον πρώην Ρώσο γερουσιαστή από την Κριμαία, Σεργκέι Τσέκοφ,

• και τον «Sasha Sniper», προσωνύμιο που αποδίδεται στον Αλεξάντερ Μπορίσοφ, στέλεχος του κόμματος «Ενωμένη Ρωσία».

Θητεία από τις μυστικές υπηρεσίες στο ΥΠΕΞ

Ο Πανόφ, σύμφωνα με το The Insider είχε υπηρετήσει στις υπηρεσίες πληροφοριών FSB και SVR και στη συνέχεια είχε μετατεθεί στο ΥΠΕΞ. Ο Πανόφ σπούδασε στο τμήμα «Infocommunication Technologies and Special Communications Systems» στο παράρτημα της Ακαδημίας FSO στην πόλη Βορονέζ (σύνορα με Ουκρανία). Μετά την αποφοίτησή του, υπηρέτησε ως κρυπτογράφος στο NTC «Atlas» της FSB, και στη συνέχεια μετατέθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Η ιστοσελίδα The Insider επικαλείται πηγή στο ρωσικό Υπουργείο, κι αναφέρει ότι προσλήφθηκε στο ΥΠΕΞ μετά από ενέργειες του Ιλία Σοσνόφσκι, βοηθό του επικεφαλής του κόμματος LDPR, Λεονίντ Σλούτσκι — γνωστός για τους δεσμούς του με τις υπηρεσίες ασφαλείας. Την περίοδο εκείνη ο Πανόφ βρισκόταν σε επαφή με τον αντισυνταγματάρχη της SVR, Ντμίτρι Πετρίσεφ, ο οποίος προηγουμένως υπηρετούσε στη μονάδα 54939, στο λεγόμενο «Σπίτι των Ρεζιντέντων» της SVR στη Γκοντσάρναγια Ουλίτσα, η οποία ασχολούνταν με κοινωνικά δίκτυα και διαδικτυακή πληροφοριοσυλλογή.

Άλλος ένας μυστηριώδης θάνατος Ρώσου ολιγάρχη στην Κύπρο

Οι εξελίξεις αυτές με τον Ρώσο διπλωμάτη, έρχονται να προστεθούν στον θάνατο του 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη Λεμεσό σε περιοχή της παράλιας της Αυδήμου, μετά από μια εβδομάδα ερευνών των αστυνομικών δυνάμεων στην Κύπρο για τον εντοπισμό του.

Ποιος ήταν ο Μπαουμγκέρτνερ

Ο 56χρονος επιχειρηματίας, Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ, έγινε ευρέως γνωστός το 2013. Τότε συνελήφθη στο Μινσκ κατόπιν εντολής του Προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο. Η σύλληψη έγινε από τις Κρατικές Μυστικές Υπηρεσίες της Λευκορωσίας κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «πολέμου του καλίου». Επρόκειτο για σύγκρουση μεταξύ της ρωσικής Uralkali και της λευκορωσικής Belaruskali. Κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας. Η σύλληψή του έφερε σε σύγκρουση τη Μόσχα με το Μινσκ. Ο Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ κατείχε θέση τόσο στη ρωσική Uralkali, όσο και στην Belarusian Potash Company, κρατική Εταιρεία της Λευκορωσίας.

Αργότερα εκδόθηκε στη Μόσχα και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Εν συνεχεία αθωώθηκε, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία σε βάρος του. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2015. Κατόπιν επέστρεψε στο επιχειρείν και ανέλαβε την ηγεσία της Global Ports. Τα τελευταία χρόνια ζει στην Κύπρο. Αστυνομική πηγή επιβεβαίωσε στη Cyprus Times ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που αγνοείται στη Λεμεσό.

