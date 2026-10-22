Taser, σπρέι άμυνας, γκλοπ. Στη συνοικία Les Halles στο Παρίσι, οι καταστηματάρχες εξοπλίζονται πυρετωδώς για να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους, υπό τη σκιά των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου.

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για μέγιστη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας, το αίσθημα ανασφάλειας κυριαρχεί. Ιδιοκτήτες μικρών κυρίως επιχειρήσεων, νιώθοντας ότι εγκαταλείφθηκαν από τις Αρχές, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κλοντί, 37 ετών, ιδιοκτήτρια ενός βιετναμέζικου εστιατορίου. Ενόψει των νέων κινητοποιήσεων στις 24 Οκτωβρίου, προμηθεύτηκε ένα τέιζερ και ένα γκλοπ, με σκοπό να μείνει ξάγρυπνη όλη τη νύχτα του Σαββάτου για να περιφρουρήσει το μαγαζί της. «Σκοπεύω να γραφτώ σε σκοπευτικό όμιλο για να αποκτήσω νόμιμη άδεια οπλοφορίας», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η ίδια δείχνει στο κινητό της βίντεο από τον εφιάλτη του περασμένου Σαββατοκύριακου. Εγκλωβισμένη μόνη της στο κατάστημα μέχρι τις δύο τα ξημερώματα, άκουγε τους πλιατσικολόγους να χτυπούν μανιωδώς την πόρτα φωνάζοντάς της ρατσιστικές ύβρεις. «Όταν με είδαν, μου φώναζαν: “Βγες έξω αν τολμάς, κινέζα π****α!”. Τρομοκρατήθηκα. Πέρα από το ότι δεν είμαι καν από την Κίνα… Βλέπω τους αστυνομικούς να δέχονται βόμβες μολότοφ. Πλέον δεν μπορούμε να βασιστούμε πάνω τους, πρέπει να φροντίσουμε μόνοι μας για την προστασία μας, έστω κι αν αυτό είναι επικίνδυνο ή παράνομο».

Λίγα μέτρα πιο κάτω, στο ιστορικότερο οπλοπωλείο του Παρισιού, την Armurerie de la Bourse, η κίνηση έχει εκτοξευτεί. Ο ιδιοκτήτης Ιβ Γκολετί αναφέρει ότι οι πωλήσεις έχουν δεκαπλασιαστεί μέσα σε λίγες μέρες, με τα σπρέι πιπεριού και τους μηχανισμούς ρίψης αερίου να γίνονται ανάρπαστα.

Διευκρινίζει πως δεν πουλάει θανατηφόρα όπλα, τα οποία απαιτούν αυστηρές άδειες, προσθέτοντας ωστόσο ότι ελάχιστοι ήταν αυτοί που τα αναζήτησαν. «Ο κόσμος έχει υποστεί σοκ. Πολλοί παγιδεύτηκαν μέσα στα ίδια τους τα μαγαζιά από συμμορίες πλιατσικολόγων και κυριολεκτικά έτρεμαν από τον φόβο τους», εξηγεί.

Ο 62χρονος Φιλίπ, ιδιοκτήτης του απέναντι εστιατορίου «Le Bouillon», μόλις έχει αγοράσει δακρυγόνα και ένα πιστόλι με λαστιχένιες σφαίρες. «Είμαστε αναγκασμένοι να οπλιστούμε, δεν υπάρχει κανένα έλεος», τονίζει, έχοντας νωπές τις εικόνες καταστηματαρχών να ξυλοκοπούνται άγρια, προσπαθώντας να σώσουν τις περιουσίες τους.

Καθώς η τοποθέτηση προστατευτικών πάνελ στις μεγάλες τζαμαρίες του μαγαζιού του είναι απαγορευτικά ακριβή, ο Φιλίπ έχει ήδη πάρει την απόφασή του: Το Σάββατο θα κάθεται στη βεράντα του εστιατορίου κάνοντας σκοπιά, με το όπλο κρυμμένο μέσα στο μπουφάν του.