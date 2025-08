Αναστάτωση προκλήθηκε κατά την απογείωση αεροπλάνου στη Μαδρίτη, όταν πάνω στο αεροσκάφος προσέκρουσε ένα πουλί, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, 3 Αυγούστου, στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης. Το Airbus A321XLR της Iberia πραγματοποίηση αναγκαστική προσγείωση.

#BREAKING: Terrifying pictures show huge damage to front of Airbus ( Iberia Airbus A321-253NY) struck by bird after taking off from Spain

Flight IB579 to Paris Orly Airport returned approximately 20 minutes after departure from Madrid. pic.twitter.com/I4zSjhj1aP

