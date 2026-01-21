Σκάφη παρασύρθηκαν από τα τεράστια κύματα και βγήκαν στους δρόμους, οι οποίοι ήταν γεμάτοι πέτρες στην Ιταλία λόγω του σαρωτικού κυκλώνα «Harry».

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται η Σικελία και η Σαρδηνία, λόγω του κυκλώνα «Harry», που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Ιταλία.

Πιο συγκεκριμένα, στην Άτσι Τρέτσα, στην επαρχία της Κατάνια, καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές στην παραλία. Ορισμένα σκάφη παρασύρθηκαν από το νερό μέχρι το δρόμο, ο οποίος κατακλύστηκε επίσης από βράχους και συντρίμμια.

Δείτε το σχετικό βίντεο που μετέδωσε η εφημερίδα Repubblica:

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές της γειτονικής χώρας, ενώ η θάλασσα βγήκε στη στεριά, λόγω των θυελλωδών ανέμων, «καταπίνοντας» ολόκληρους δρόμους και πλατείες.

Μέχρι στιγμής, 190 άτομα έχουν απομακρυνθεί από παραθαλάσσιες περιοχές σε όλη τη Σικελία λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί.

Δείτε στιγμιότυπα από την επέλαση του κυκλώνα: