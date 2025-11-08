Δραματικές στιγμές ζει η ιταλική Σικελία από το βράδυ της Παρασκευής (7/11), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να κατακλύζουν τους δρόμους, να παρασέρνουν οχήματα και να πλημμυρίζουν μαγαζιά.

Πλάνα δείχνουν αυτοκίνητα βυθισμένα, καθώς και τραπέζια και καρέκλες εστιατορίων να «ταξιδεύουν» δεκάδες μέτρα μακριά.

Νερό φαίνεται να αναβλύζει στον δρόμο, ενώ δύο πεζοί προσπαθούν να προστατευτούν με ομπρέλες και γαλότσες, καθώς το νερό φτάνει μέχρι το γόνατο.

Heavy flooding on roads due to extreme rain in Syracuse, Sicily, Italy 🇮🇹 Credit: Siracusaoggi pic.twitter.com/RuIfyGKzHF — Disaster News (@Top_Disaster) November 7, 2025

Να σημειωθεί ότι, το ItaliaMeteo Agency εξέδωσε προειδοποίηση για σοβαρά καιρικά φαινόμενα και προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, όσο είναι δυνατόν.

Κίτρινος συναγερμός έχει εκδοθεί, όπως μεταδίδει το unionesarda, στις περιοχές Ιγκλεσιέντε, Καμπιντάνο, Μοντεβέκιο Πισιναπίου και Τίρσο.

Τα φαινόμενα πυροδοτήθηκαν από την παρουσία δύο ταχύτατων κινούμενων κυκλωνικών δινών πάνω από τη Μεσόγειο: η πρώτη έχει ήδη φέρει αστάθεια στην Απουλία, το Λάτιο και την κάτω Τυρρηνική Θάλασσα, ενώ η δεύτερη απειλεί τη Σαρδηνία μέχρι και την Κυριακή (9/11), ενώ στη συνέχεια θα κινηθεί προς τα νότια.

Η κακοκαιρία έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Ισπανία επλήγη από καταρρακτώδεις βροχές.

Οι πυροσβέστες της Βαρκελώνης κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε δεκάδες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Π.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ