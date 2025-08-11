Οι Αρχές της Ιαπωνίας κάλεσαν σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου, εκατομμύρια πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λόγω των καταρρακτωδών βροχών που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι πληγείσες περιοχές βρίσκονται στο νομό Κουμαμότο, όπου πολλά σπίτια, καταστήματα και οχήματα, έχουν καλυφθεί από τα νερά, τα οποία έφτασαν σε ύψος περίπου ενός μέτρου.

Terrible flooding caused by torrential rain in Amakusa, Kumamoto, Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/xAdq0weYSm — Disaster News (@Top_Disaster) August 11, 2025

Το ύψος των υδάτων ξεπέρασε το ένα μέτρο – Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν επιδείνωση της κατάστασης

Σύμφωνα με την ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η πόλη Ταμάνα υπέστη την πιο σοβαρή καταστροφή, με περισσότερα από 37 εκατοστά βροχής να πέφτουν σε μόλις έξι ώρες το πρωί της σημερινής ημέρας, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για την περιοχή.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για «θανάσιμο κίνδυνο» και κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση.

Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια άνθρωποι σε περιοχές του νοτιοδυτικού τμήματος της Ιαπωνίας έχουν λάβει ειδοποιήσεις να εκκενώσουν τις περιοχές τους, ενώ για περίπου 384.000 πολίτες, που ζουν κυρίως στον νομό Κουμαμότο, έχει κηρυχθεί το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

This morning: Flooding in Kamiamakusa City, Kumamoto Prefecture, Japan. ALERT LEVEL 5: An Emergency Safety evacuation order has been issued for 10,960 households (23,301 people) due to heavy rain and heightened disaster risk. Residents should take immediate life-saving actions. pic.twitter.com/RRE7GbSrDN — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 11, 2025



Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι ένας άνδρας στην πόλη Κόσα, του νομού Κουμαμότο, ο οποίος χάθηκε έπειτα από κατολίσθηση που έπληξε το σπίτι του. Επίσης, στην πόλη Μισάτο, διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν έναν ηλικιωμένο άνδρα από το σπίτι του, το οποίο έχει καταστραφεί επίσης από κατολίσθηση.

JAPAN: RECORD-BREAKING short-term rain has been reported one after another, with the latest announcement stating that about 110 millimeters fell in just one hour near Kurume City in Fukuoka’s Chikugo region and near Hita City in western Oita Prefecture.pic.twitter.com/ksHqbUUuxN — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2025

Η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται, ενώ οι Αρχές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να μειώσουν τις συνέπειες της φυσικής καταστροφής.