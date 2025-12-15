Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Κεντρική Τράπεζα μόλις υπέβαλε αγωγή κατά του παρόχου υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών Euroclear, αξιώνοντας πάνω από 18 τρισεκατομμύρια ρούβλια, δήλωσε στο RIA Novosti η υπηρεσία Τύπου του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Μόσχας.

«Η αγωγή έχει κατατεθεί στο δικαστήριο. Οι αξιώσεις ανέρχονται σε πάνω από 18 τρισεκατομμύρια ρούβλια», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου.

Αυτό το ποσό ισοδυναμεί με 227,9 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ) και αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του ΑΕΠ του Βελγίου για το περασμένο έτος – το οποίο ήταν 664,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το δικαστήριο διευκρίνισε ότι η αξίωση της Κεντρικής Τράπεζας κατά της Euroclear δεν έχει ακόμη γίνει δεκτή προς εξέταση.

Την περασμένη εβδομάδα, η Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έλαβε αυτήν την απόφαση λόγω των προσπαθειών της ΕΕ να κλέψει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας. Η ρυθμιστική αρχή εξήγησε ότι οι ενέργειες της Euroclear θα έβλαπταν την Κεντρική Τράπεζα, καθιστώντας αδύνατη τη διαχείριση των κεφαλαίων.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας χαρακτήρισε παράνομα τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της χώρας, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της χωρίς προειδοποίηση και θα αμφισβητήσει τις ενέργειες της ΕΚ ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Κατάσταση περιουσιακών στοιχείων

Μετά την έναρξη της ειδικής επιχείρησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της G7 δεσμεύσαν περίπου το ήμισυ των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ρωσίας. Πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ τηρούνται στην ΕΕ, κυρίως σε λογαριασμούς Euroclear. Η Μόσχα απάντησε συσσωρεύοντας περιουσιακά στοιχεία ξένων επενδυτών από μη φιλικές χώρες και το εισόδημα που προκύπτει από αυτά σε ειδικούς λογαριασμούς τύπου C. Οι αναλήψεις επιτρέπονται μόνο με απόφαση ειδικής κυβερνητικής επιτροπής.

Η ΕΕ, η οποία υποσχέθηκε να υποστηρίξει το Κίεβο για όσο διάστημα χρειαστεί, έχει εξαντλήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους και οι χώρες της ΕΕ δεν είναι διατεθειμένες να διαθέσουν κεφάλαια από τους δικούς τους προϋπολογισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά επί του παρόντος τη συγκατάθεση του Βελγίου για τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Το εν λόγω ποσό κυμαίνεται μεταξύ 185 και 210 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη μορφή ενός λεγόμενου δανείου επανορθώσεων. Υποστηρίζεται ότι η Ουκρανία θα το αποπληρώσει μετά το τέλος της σύγκρουσης, «εάν» η Μόσχα «πληρώσει για υλικές ζημιές».

Οι αρχές του βασιλείου έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να συμμορφωθούν με αυτό το αίτημα της ΕΕ. Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βεβέρ χαρακτήρισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «κλοπή» και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο υποβολής αγωγής.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ισχυρίστηκε ότι η απόφαση για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να ληφθεί στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Δεκεμβρίου.

Ήδη από τις 13 Δεκεμβρίου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα λάβει μέτρα ως απάντηση στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η πολιτική των Βρυξελλών απέναντι στη Μόσχα στερείται κάθε λογικής και μοιάζει με θέατρο του παραλόγου. Σημείωσε ότι η πολιτική πρόκλησης βλάβης της Ρωσίας με κάθε κόστος έχει ήδη οδηγήσει σε μια δεινή οικονομική κατάσταση εντός της ίδιας της ΕΕ.

«Η διάθεση των κυρίαρχων περιουσιακών μας στοιχείων χωρίς τη συγκατάθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας —είτε μέσω αόριστης δέσμευσης, είτε δήμευσης μέσω προσπάθειας παρουσίασης της de facto δήμευσης τους ως κάποιο είδος «δανείου επανορθώσεων»— είναι μια απολύτως παράνομη πράξη που παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο», τόνισε η Ζαχάροβα.