Ο ανώτατος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος Αχμάντ Βαχίντι που διορίστηκε νέος επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), καταζητείται από την Interpol.

Η τοποθέτηση Βαχιντί θεωρείται κίνηση με ισχυρό πολιτικό και στρατιωτικό συμβολισμό, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες μορφές της ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας. Στο παρελθόν είχε διατελέσει επικεφαλής της Δύναμης Quds, της μονάδας εξωτερικών επιχειρήσεων του IRGC.

Το όνομά του έχει συνδεθεί από διεθνείς αρχές με τις πολύνεκρες βομβιστικές επιθέσεις στην Αργεντινή, τη δεκαετία του 1990, μεταξύ των οποίων η επίθεση στην Ισραηλινή Πρεσβεία το 1992, με 29 νεκρούς, καθώς και η έκρηξη στο Εβραϊκό Κοινοτικό Κέντρο AMIA το 1994, όπου έχασαν τη ζωή τους 85 άνθρωποι και τραυματίστηκαν εκατοντάδες.

Ο Βαχιντί καταζητείται από την Interpol από το 2007. Το Ιράν απορρίπτει τις κατηγορίες, ωστόσο το 2024, δικαστήριο της Αργεντινής εξέδωσε απόφαση με την οποία χαρακτήρισε το Ιράν «τρομοκρατικό κράτος», επιρρίπτοντάς του την ευθύνη για την επίθεση στην AMIA.