Αίσθηση προκαλεί στη διεθνή κοινότητα, το γεγονός ότι οι συριακές Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, κατηγορώντας τον για προμελετημένους φόνους και βασανιστήρια που οδήγησαν σε θάνατο χιλιάδες ανθρώπους. Επίσης κατηγορείται για απόπειρα υποκίνησης εμφυλίου πολέμου. Η είδηση μεταδόθηκε από το Κρατικό Πρακτορείο SANA, επικαλούμενο τον ανακριτή Ταουφίκ αλ Αλί, ο οποίος αποκάλυψε ότι το ένταλμα εκδόθηκε ερήμην του Άσαντ, εννέα μήνες μετά την ανατροπή του καθεστώτος του και την φυγή του στη Ρωσία, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τον ανακριτή, η υπόθεση αφορά τη βίαιη καταστολή της ειρηνικής εξέγερσης στην πόλη Νταράα, στο νότιο τμήμα της Συρίας, την άνοιξη του 2011. Η διαδήλωση υπέρ της δημοκρατίας και της πολιτικής αλλαγής, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα της συριακής επανάστασης, αντιμετωπίστηκε με αιματηρή βία από τις Δυνάμεις Ασφαλείας του Άσαντ. Οι αναφορές κάνουν λόγο για μαζικές συλλήψεις, βασανιστήρια και δολοφονίες αμάχων, τα οποία σηματοδότησαν την απαρχή του συριακού εμφυλίου πολέμου, που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με καταστροφικές συνέπειες.

Η δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τον Ανακριτή, άνοιξε τον δρόμο για να αποσταλεί το ένταλμα στην Interpol, ώστε να ενεργοποιηθεί διεθνής δίωξη κατά του Άσαντ. Η υπόθεση βασίζεται σε μήνυση που κατέθεσαν συγγενείς θυμάτων, και συνοδεύεται από κατηγορίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εγκληματική υποκίνηση εσωτερικής σύρραξης.

Η Συρία, χώρα που ταλαιπωρήθηκε από τη βία, για πάνω από μία δεκαετία, έχει βρεθεί στο επίκεντρο ανθρωπιστικών και πολιτικών κρίσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν σκοτωθεί, εκατομμύρια εκτοπίστηκαν, ενώ χιλιάδες κρατούμενοι εξαφανίστηκαν ή υπέστησαν βασανιστήρια, σύμφωνα με αναφορές Διεθνών Οργανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το γεγονός ότι το ίδιο το συριακό δικαστικό σύστημα, το οποίο επί χρόνια θεωρούνταν εργαλείο του καθεστώτος, στρέφεται πλέον κατά του Άσαντ, θεωρείται ιστορική καμπή. Πολλοί κάνουν λόγο για ένα πρώτο, έστω συμβολικό, βήμα προς την απονομή δικαιοσύνης για τα εγκλήματα που σημάδεψαν τη χώρα.

Ωστόσο, το κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί ένα τέτοιο ένταλμα στην πράξη, παραμένει αβέβαιο. Ο Άσαντ παραμένει στη Ρωσία, υπό την προστασία της Μόσχας, και δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη αντίδραση από το Κρεμλίνο. Η Ρωσία άλλωστε υπήρξε βασικός σύμμαχος του Άσαντ σε όλη τη διάρκεια της συριακής σύρραξης.

Το ένταλμα αυτό, αν και ενδεχομένως συμβολικό σε αυτή τη φάση, πυροδοτεί πολιτικές και νομικές εξελίξεις, τόσο εντός Συρίας, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αναλυτές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες πιέσεις για λογοδοσία και πιθανή επανεξέταση της στάσης διεθνών οργανισμών, απέναντι στο πρώην καθεστώς.