Στην Καππαδοκία, στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου του Γκιόρεμε, κατέρρευσε η «Καμινάδα της Νεράϊδας», πιθανότατα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Hurriyet, υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις διασωστών, που συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ειδικότερα, σε δήλωσή του, ο κυβερνήτης του Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κιοκ, ανακοίνωσε ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα ακόμη άτομο, διασώθηκε τραυματισμένο.

Πλήθος κόσμου επισκέφτηκε σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου την Καππαδοκία, εκμεταλλευόμενοι την αργία της 29ης Οκτωβρίου (Ημέρα της Δημοκρατίας στην Τουρκία). Δυστυχώς, παρά το εορταστικό κλίμα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα, σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό: ένας από τους βράχους στην είσοδο του μουσείου κατέρρευσε, παρασύροντας πολίτες. Οι επιχειρήσεις των συνεργείων στο σημείο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Βίντεο από την κατάρρευση του αξιοθέατου:

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης. Οι εικόνες δείχνουν την περιοχή να τυλίγεται σε ένα σύννεφο σκόνης καθώς έπεφταν οι βράχοι.

Αναλυτικά η δήλωση του κυβερνήτη του Νεβσεχίρ στο CNN Turk:

«Βρισκόμαστε στο σημείο με τους πόρους που παρέχονται από το κράτος μας. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν παγιδευμένοι άνθρωποι κάτω από τα ερείπια. Έχουμε λάβει μέτρα ασφαλείας και έχουμε πραγματοποιήσει εκκενώσεις. Μόνο αξιωματούχοι είναι παρόντες στο σημείο. Μόνο η περιοχή όπου συνέβη το περιστατικό έχει αποκλειστεί ως διάδρομος ασφαλείας. Δεν έχουν υπάρξει προβλήματα αλλού. Πρόκειται για μια μικρή περιοχή.

Το περιστατικό θα διερευνηθεί πλήρως μετά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Αυτή τη στιγμή, η κύρια προσοχή μας είναι στραμμένη στο να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν τραυματίες κάτω από τα ερείπια. Οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες θα διενεργήσουν έρευνα».

Πιθανή αιτία οι βροχοπτώσεις

Αν και εκτιμάται ότι η κατάρρευση ενδέχεται να προκλήθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.

Τι είναι η «Καμινάδα της Νεράϊδας»

Οι «Καμινάδες των Νεράϊδων» είναι οι διάσημοι, εντυπωσιακοί γεωλογικοί σχηματισμοί σε σχήμα κώνου ή μανιταριού που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της Καππαδοκίας στην Τουρκία.

Το Γκιόρεμε όπου συνέβη η τραγωδία είναι περιοχή στην Καππαδοκία της τουρκικής επαρχίας Νεφσεχίρ. Η περιοχή αυτή κατά τη Βυζαντινή περίοδο ονομαζόταν Ματιανή ή Ματιανά και μετονομάστηκε το 1928 σε Γκιόρεμε, μια παραφθορά της ανατολιακής ονομασίας Κόραμα.