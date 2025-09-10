Η υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Ελίζαμπετ Λαν κατέρρευσε την Τρίτη κατά την παρουσίασή της σε κυβερνητική συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού πλαισιωνόταν από τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και άλλους αξιωματούχους.

Έπεσε ξαφνικά, χτυπώντας το κεφάλι της στο βήμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Η επικεφαλής του κόμματος Έμπα Μπους και άλλοι αξιωματούχοι παρενέβησαν γρήγορα για να βοηθήσουν την υπουργό, η οποία έλαβε ιατρική βοήθεια από προσωπικό ασφαλείας πριν οδηγηθεί έξω από την αίθουσα.