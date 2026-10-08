Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη συνοικία Τσεβιζλί της περιοχής Μάλτεπε στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από τη μερική κατάρρευση ενός κτηρίου.

Μέχρι στιγμής, πέντε άτομα έχουν ανασυρθεί τραυματισμένα από τα ερείπια. Πληροφορίες κάνουν λόγο για επτά εγκλωβισμένους.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:40 το πρωί στην οδό Doğu, στη συνοικία Σεβιζλί, όταν για άγνωστη αιτία κατέρρευσαν τα τρία χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου, ενώ τα ανώτερα τμήματα παρέμειναν όρθια, αλλά σε ασταθή κατάσταση.

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, οι προσπάθειες στα συντρίμμια του κτιρίου έχουν ήδη αποδώσει, καθώς αρκετά άτομα έχουν απεγκλωβιστεί ζωντανά. Ενώ η αρχική του ενημέρωση έκανε λόγο για πέντε διασωθέντες και επτά εγκλωβισμένους —με τους διασώστες να έχουν καταφέρει να αποκτήσουν επικοινωνία με τέσσερις από αυτούς— νεότερα ρεπορτάζ των τουρκικών ΜΜΕ ανεβάζουν πλέον τον αριθμό των τραυματιών που ανασύρθηκαν στους οκτώ. Επιπλέον, δέκα άτομα που βρίσκονταν στους υψηλότερους ορόφους εκκενώθηκαν εγκαίρως και με ασφάλεια. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για τον εντοπισμό των υπολοίπων αγνοουμένων.

Η υποχώρηση των δομικών στοιχείων εντοπίζεται στα χαμηλότερα επίπεδα της κατασκευής, όπου τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν εντατικά κάτω από τα κατεστραμμένα τμήματα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν παγιδευμένα άτομα και να προχωρήσουν στον άμεσο απεγκλωβισμό τους.

Στο σημείο της κατάρρευσης έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, κλιμάκια της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών AFAD, ιατρικές ομάδες διάσωσης της UMKE και αστυνομικές δυνάμεις.

Η στιγμή του απεγκλωβισμού:

Για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, οι κάτοικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους του κτηρίου —οι οποίοι παρέμειναν ανέπαφοι— απομακρύνθηκαν αμέσως. Οι συντονισμένες ενέργειες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό γύρω από τα χαλάσματα.

Εικόνες από την κατάρρευση του κτηρίου:

Τον τρόμο από την έντονη βουή κατά την υποχώρηση της βάσης του κτιρίου περιέγραψαν οι γείτονες, με έναν από αυτούς να δηλώνει χαρακτηριστικά πως «ξυπνήσαμε σαν να είχε γίνει σεισμός».

Το συμβάν προκάλεσε ένα τεράστιο νέφος σκόνης, ενώ το οίκημα, αντί να γκρεμιστεί πλήρως, «κάθισε» και έγειρε επικίνδυνα, αναγκάζοντας τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα υπό τον φόβο μιας νέας πτώσης.

Η μετάδοση από τα τουρκικά μέσα:

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, τέσσερα διαμερίσματα που βρίσκονταν στο ισόγειο, στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο, υπέστησαν ζημιές από την κατάρρευση.