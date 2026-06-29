Ένας 26χρονος τουρίστας από την Κίνα έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου, 27 Ιουνίου, στο νησάκι Κομίνο της Μάλτας, όταν ο παγκοσμίου φήμης γεωλογικός σχηματισμός «Kissing Elephants» (Ελέφαντες που φιλιούνται) κατέρρευσε, καταπλακώνοντας τον ίδιο και το τζετ σκι του.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 19:00, δίπλα στο ιστορικό πυροβολείο Saint Mary’s Battery του 18ου αιώνα. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Malta, η κατάρρευση της πέτρινης αψίδας πυροδοτήθηκε όταν ένας 32χρονος Αμερικανός τουρίστας πραγματοποίησε βουτιά στη θάλασσα πηδώντας από την κορυφή του βράχου.

Παγιδευμένος στον βυθό της θάλασσας

Ο άτυχος 26χρονος κινούταν με το τζετ σκι του κάτω από την αψίδα ακριβώς τη στιγμή της κατάρρευσης. Τεράστιοι βράχοι αποκολλήθηκαν, με αποτέλεσμα να τον παρασύρουν και να τον εγκλωβίσουν στον πυθμένα της θάλασσας. Μαζί του στο τζετ σκι επέβαινε και μια 27χρονη ομοεθνής του, η οποία ανασύρθηκε με σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Γκόζο, με τους γιατρούς να διευκρινίζουν ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 32χρονος Αμερικανός, που προκάλεσε την κατάρρευση, διασώθηκε από διερχόμενο σκάφος χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Η επιχείρηση ανάσυρσης του νεκρού τουρίστα αποδείχτηκε εξαιρετικά δύσκολη. Αν και δύτες του στρατού εντόπισαν τη σορό το βράδυ της Κυριακής, ο μεγάλος όγκος των βράχων κατέστησε αδύνατη την άμεση μεταφορά της. Χρειάστηκε η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας της Μάλτας και η επιστράτευση ενός μεγάλου γερανού για να απομακρυνθούν τα συντρίμμια, προτού οι δύτες βουτήξουν ξανά για να ανασύρουν τη σορό.

Μαρτυρίες για ρωγμές και έλλειψη προειδοποιητικών σημάνσεων

Το συγκεκριμένο σημείο, στη νότια ακτή του Κομίνο, το οποίο είναι επίσης διάσημο για την τουριστική «Γαλάζια Λίμνη» (Blue Lagoon), αποτελούσε δημοφιλή προορισμό για ενοικίαση τζετ σκι και βουτιές. Ωστόσο, η ασφάλεια του μνημείου βρισκόταν ήδη σε κίνδυνο.

Η Μισέλ Ατάρντ Τόνα, αθλήτρια καγιάκ που μίλησε στους Times of Malta, αποκάλυψε ότι είχε παρατηρήσει μια μεγάλη ρωγμή στην αψίδα πριν από δύο εβδομάδες. Παρά την προφανή αστάθεια του βράχου και τον κίνδυνο κατάρρευσης, η ίδια κατήγγειλε ότι δεν υπήρχε καμία προειδοποιητική σήμανση που να απαγορεύει στους τουρίστες να προσεγγίζουν το σημείο.

«Με βαθιά θλίψη αναφέρουμε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε αυτό το περιστατικό. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος. Πρόκειται για μια απίστευτη τραγωδία», έγραψε σε ανακοίνωσή της στο Facebook η τοπική ταξιδιωτική κοινότητα Outdoor Explorers Malta.

Για το συμβάν έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη δικαστική έρευνα από Μαλτέζο δικαστή, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία.

Η αψίδα «Kissing Elephants» έγινε γνωστή ακριβώς επειδή έμοιαζε να έχει το σχήμα δύο ελεφάντων που φιλιούνταν. Η ιδιαίτερη όψη της ήταν αυτή που προσέλκυε αμέτρητους τουρίστες ετησίως.