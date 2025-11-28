Μεγάλος προβληματισμός για τις διαστημικές αποστολές της Μόσχας, καθώς χθες (27/11) κατά την εκτόξευση του Soyuz MS-28 από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ κατέρρευσε ο πύργος εξυπηρέτησης στην πλατφόρμα εκτόξευσης 31.

Μόνο από εκεί φεύγουν επανδρωμένες αποστολές προς τον ΔΔΣ

μοναδικό χώρο στη Ρωσία από τον οποίο μπορούν να εκτοξευθούν επανδρωμένες αποστολές προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και πλέον – για κάποιο διάστημα – η Μόσχα «έχει χάσει την ικανότητα να στέλνει ανθρώπους στο διάστημα», σύμφωνα με τον ειδικό του διαστήματος, Βιτάλι Γεγκόροφ.

Πώς έγινε η κατάρρευση – Τι θα γίνει από εδώ και πέρα

Ο πύργος αποκολλήθηκε από τον πίδακα εξαγωγής της μηχανής πρώτου σταδίου του πυραύλου, σύμφωνα με το The Insider. Οι κοσμοναύτες δεν τραυματίστηκαν, αλλά μέρος του συμπλέγματος εκτόξευσης καταστράφηκε και θα απαιτήσει μακροχρόνιες επισκευές.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι εκτοξεύσεις διαστημοπλοίων Soyuz και Progress καθυστερούν πλέον επ’ αόριστον, με τον Γεγκόροφ να δηλώνει ότι η αποκατάσταση της πλατφόρμας εκτόξευσης μπορεί να πάρει έως και δύο χρόνια.

